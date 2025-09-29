台積電熊本廠周圍壅塞惡化　當地政府推兩大交通工程、2028年完工

▲台積電熊本廠。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

根據日媒《熊本日日新聞》報導，為了緩解台積電日本熊本第一晶圓廠周邊日益嚴重的交通壅塞，熊本縣政府日前在菊陽町舉行兩項道路建設工程的動工儀式，計畫拓寬縣道並新設聯絡道路，預計2028年度完成，盼藉此改善交通並強化區域聯通性。

據報導，這兩項工程包括：一、針對途經台積電熊本廠南側的熊本縣道大津植木線實施多車線化，以提升車輛通行量。二、興建一條新聯絡道路，銜接「中九州橫斷道路」高速公路，協助分流車潮並提升工業區進出效率。

日媒指出，台積電落腳熊本後，帶來顯著的經濟效益與人口紅利，僅菊陽町周邊就出現明顯的人口增長。不過，伴隨半導體產業聚集，交通壅塞也成為居民生活的主要困擾。台積電董事長魏哲家先前更坦言，「交通問題」是熊本第二晶圓延遲動工的原因之一。

為尋求解方，地方政府與民間都曾提出建議，例如在應用程式中即時顯示公車位置等交通緩解措施。此次由熊本縣主導的道路拓寬與新聯絡道工程，則被視為最直接的改善方案。

熊本縣政府強調，基礎設施改善是平衡高科技產業帶來的經濟效益與居民生活品質的關鍵，也有助於確保區域的永續發展。隨著2028年完工時程推進，外界期待新道路能有效緩解熊本半導體產業周邊的交通壓力。