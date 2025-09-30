美西線運價再探底　每大箱1200美元、僅有今年高峰價兩成二

▲目前美西線運價僅剩今年6月6日高峰價的兩成二。（圖／取自洛杉磯港官網）

記者張佩芬／台北報導

貨櫃船運市場本周運價再探底，超大型攬貨公司負責人與香港大型攬貨公司高階主管指出，本周包括歐洲與亞洲籍的聯盟船，美西線都已報出美西線1200美元的運價，與今年6月6日的高峰價5606美元相較，僅有約兩成二的價格，有船公司估計12月美國進口商就會開始恢復正常進貨量，但是超大型攬貨公司認為可能要等到明年第一季底。

上周五國內兩家攬貨公司表示，美西線每大箱已出現1300美元的報價，多數公司還收1400美元，但是昨日市場上已經出現1200美元的報價，其中全球排名前六大的貨櫃船公司就有兩家，估計中國十一長假開始運價會更低。

比較樂觀的業者認為，過去中美間直接的一段貿易，在中美貿易戰之後變成兩段運輸，中國出口原料到東南亞製造商品，再從東南亞輸成品到美國，形成兩段運輸，對貨櫃船運是正面的，且市場多變，旺季不旺，淡季也可能不淡，第四季末是可以期待的。

但是超大型攬貨公司負責人指出，8月12日中美關稅暫停期第二次延長90天後，市場貨量未見起色，因為之前已經搶運很多貨載，在中國整體輸美貨量減了近三成的情況下，即使越南輸美貨量增加約一成，但是東南亞其他國家僅增量約1%到2%，彌補不了中國的空缺；明年農曆年前或許貨量會見到增長，但是真正好轉估計要等到明年第一季末或第二季初。

最糟糕的是川普的關稅戰一再擴大，已宣布自10月1日起，將對進口的專利藥品課徵百分百關稅，除非藥廠在美國境內興建製藥廠；另外還預告將對「非美國製造的家具」祭出高額關稅。攬貨業高階指出，高關稅會抑制購買力，或造成通膨，以美國的投資經營環境，很多企業只能選擇放棄美國市場，會是傷人又傷己的結果。

上周四(25日)德魯里世界貨櫃運價指數(WCI)下跌8%，至每大箱(40呎櫃)1761美元，是連續第15周下跌，德魯里表示，由於需求疲軟，預計運價將進一步下降。

上海航運交易所的貨櫃運價指數(SCFI)上周五(26日)則是跌至1114.52點，與6月6日的2240.35點相較，是腰斬數，若以美西與美東線運價相較，美西僅剩22%的運價，美東當時是每大箱6939美元，與目前的2400美元相較，是約35%的運價。

貨櫃諮詢公司Vespucci Maritime的負責人Lars Jensen指出，目前的現貨價格已經回到甚至低於2023年底紅海改道之前的水準，當時貨櫃船公司已經處於虧損狀態。Jensen表示，中國黃金周會開始，市場形勢已相當疲弱，並提醒大西洋西行的運費上周也下滑逾100美元，為2月初以來的最低水準。