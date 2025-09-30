台銀黃金存摺飆3791元天價　砸10萬投資不到1年賺逾4萬

▲黃金示意照。（圖／記者陳瑩欣攝）

記者陳瑩欣／台北報導

市場資金持續湧向黃金，國際金價飆破每盎司3840美元再破紀錄，台銀黃金存摺今（30）日連創新高，衝出每公克新台幣3791元天價，去年11月拿新台幣近10萬元買黃金存摺，抱到今日已賺逾4萬元。

若以去年11月14日準備10萬元投資黃金存摺估算，當時台銀賣出價約每公克2683元，可買入37公克，總投入成本9萬9271元；今日台銀黃金存摺早盤最高至3787元，持有37公克的人等於手握14萬零267元資產，一來一回下賺逾4萬零996元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

外媒報導，美國總統川普與國會兩黨領袖會晤，協商延長政府資金撥款。若未能達成協議，聯邦政府將於周三開始停擺，市場恐慌持續升高。

根據《彭博社》報導，截至美東時間29日下午2點（台北時間今日凌晨2點），現貨黃金上漲1.9%，報每盎司3,829.63美元。

至台北時間30日上午8點半左右，現貨黃金升破每盎司3840美元，再破紀錄，黃金今年以來已上漲超過43%。不過由於新台幣走強，台銀黃金存摺略受壓抑，早盤最高雖來到每公克新台幣3787元，今年以來漲幅「僅」約37%。

《路透社》指出，美元指數（.DXY）下跌0.2%，使以美元計價的黃金對海外買家來說更便宜，進一步支撐金價上漲。

High Ridge Futures金屬交易部主管David Meger表示：「避險需求集中在美國政府可能停擺的風險，這是推動金價上漲的因素之一。」「美元因此承壓，無疑對貴金屬市場形成支撐。」

其他貴金屬方面，現貨白銀上漲1.9%至每盎司46.85美元，創下逾14年新高。鉑金上漲1.5%至1,592.65美元，創12年高點，而鈀金則下跌1.1%至1,255.61美元。