獨／輝達新壽「北士科土地」MOU今到期　3劇本全卡關

輝達（NVIDIA）在台灣能否順利興建企業總部，取得北投士林科技園區（北士科）T17、T18基地至今懸而未解！輝達與台新新光金（2887）旗下新光人壽（新壽）共同簽署的初始合作意向書（MOU）今（30）日到期，但雙方經過長時間審視3大解決方案全部卡關，據了解，新壽等待輝達進一步回應，也希望北市府能站出來居間協調。

▲輝達台灣總部已確定落腳在北士科，位置選定在新光人壽所取得的T17、T18基地。圖為新光人壽位在北士科的T17、T18鳥瞰圖，基地方正且已完成整地。

第一套是「合議移轉方案」，由新壽將T17、T18地上權移轉給輝達，並由輝達提供給新壽額外補償，此方案新壽跟輝達都已同意，但卡關在北市府，由於北市府認為兩基地間道路待整合，若直接通過恐有圖利財團之虞，因此不願同意。

第二套是「先建後移方案」，由新壽先行興建廠房，再移交給輝達。此案新壽與北市府皆表贊同，但輝達反對，強調廠房興建應屬「自主考量」，希望採行自建，可以真正落實未來總部蓋完後實際需求。

第三套則是新壽「解約返還方案」，北市府希望朝此方向解決，不過雙方對解約條件落差過大。北市府雖願返還押標金與權利金，其中權利金計息至條約到期，但新壽內部認為地上權長達50年，代表「50年利益」，金額差距巨大，難以接受。

目前新壽與輝達之間的MOU僅具合作意向，並無法律效益，若無法及時延長或達成共識，協議到期後恐再度陷入僵局，輝達在台企業總部計畫能否落地，成敗就在此一舉。

輝達創辦人黃仁勳今年5月19日來台演講，在台北市長蔣萬安面前宣布海外總部「星艦」選址落腳台北市「北投士林」，隨後亦證實為北士科「T17、T18基地」，但該地涉及北市府標售地上權給新光人壽，黃仁勳多次呼籲民眾「打電話給市長」，成為話題。

為了順利推動輝達前進北士科大計，新壽與輝達同時也簽署初始合作意向書，但這項好消息在歷時多月「喬不攏」的情況下，再次添加變數。