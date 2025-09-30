ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

快訊／台股收盤大漲240.22點　台積電漲5元至1305

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（30日）開高走高，加權指數終場大漲240.22點，以25820.54點作收，漲幅0.94％，成交量4285.19億元。

美股前一交易日全面收漲，台股上午以大漲157.99點開出，指數開高走高，盤中最高達25975.84點，最低25738.31點，終場收在25820.54點。

盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲5元來到1305元，漲幅0.38％；鴻海（2317）下跌3.5元至216元；聯發科（2454）上漲5元至1315元；廣達（2382）上漲5元來到290元；長榮（2603）上漲1元至179元。

今天漲幅前5名個股為國精化（4722）上漲17.5元，漲幅10％；芯鼎（6695）上漲5元，漲幅10％；惠特（6706）上漲8.1元，漲幅9.99％；力積電（6770）上漲2.3元，漲幅9.96％；佳和（1449）上漲1.15元，漲幅9.96％。

跌幅前5名個股則為永新-KY（4557）下跌7.8元，跌幅9.99％；達明（4585）下跌31元，跌幅6.29％；向榮生技-創（6794）下跌4.8元，跌幅5.61％；康普（4739）下跌3.6元，跌幅4.92％；美吉吉-KY（8466）下跌1.1元，跌幅4.44％。



台股漲幅最高前5名
個股股價漲跌幅度
國精化（4722）192.5▲17.5▲10.0％
芯鼎（6695）55.0▲5.0▲10.0％
惠特（6706）89.2▲8.1▲9.99％
力積電（6770）25.4▲2.3▲9.96％
佳和（1449）12.7▲1.15▲9.96％


台股跌幅最大前5名
個股股價漲跌幅度
永新-KY（4557）70.3▼7.8▼9.99％
達明（4585）462.0▼31.0▼6.29％
向榮生技-創（6794）80.8▼4.8▼5.61％
康普（4739）69.5▼3.6▼4.92％
美吉吉-KY（8466）23.7▼1.1▼4.44％

資料來源：證交所

關鍵字： 台股加權指數台積電大立光鴻海美股

【遺體身分確認】家人苦等6天「很煎熬」　哽咽：終於帶爸爸回家了

3檔台股ETF配息今日開獎，其中擁有逾12萬受益人的半年配國泰台灣領袖50（00922）配1.25元，年化配息率超過10%；有19萬受益人的月配型富邦特選高股息30（00900）續發0.1元，年化分配率逼近9%，吸引投資人搶進。

2025-09-30 15:03
台股今（30）日盤中大漲逾395點，市場資金重回記憶體股族群，概念股中力積電（6770）、威剛（3260）鎖漲停，華邦電（2344） 漲逾8%衝至34.15元，至午盤爆出逾22萬張大量，穩坐成交王。

2025-09-30 12:07
星宇航空（2646）今（30）日宣布，與阿拉斯加航空開啟第二波聯營航班合作，新增12個美國內陸航點，共掛航班航點來到20個城市，大幅提升旅客轉機北美的選擇性，旅客自亞洲搭乘星宇航空飛抵美國西岸後，可便利轉搭阿拉斯加航空前往更多目的地。

2025-09-30 14:42
台股今（30日）開高走高，加權指數終場大漲240.22點，以25820.54點作收，漲幅0.94％，成交量4285.19億元。

2025-09-30 13:35
陽明海運、長榮海運與萬海航運持續提升亞洲區間航線網絡，為因應東南亞新興市場蓬勃發展及區域貿易往來需求，預計自今年10月31日起新增華北-印尼-星馬航線(North China – Indonesia – Malaysia Service，簡稱CIM)。

2025-09-30 13:09
國際現貨黃金衝破每盎司3850美元刷新紀錄，台灣銀樓今（30）日也遇到「開門紅」，不少業者早上開店牌告就出現每錢1萬4650元新天價，台北市金銀珠寶公會副理事長、金加家珠寶董事長石文信指出，抱百萬元新台幣現鈔上門，買不到7兩黃金。

2025-09-30 11:39
輝達（NVIDIA）在台灣能否順利興建企業總部，取得北投士林科技園區（北士科）T17、T18基地至今懸而未解！輝達與新光人壽共同簽署的初始合作意向書（MOU）今（30）日到期，但雙方經過長時間審視3大解決方案全部卡關，據了解，新壽等待輝達進一步回應，也希望北市府能站出來居間協調。

2025-09-30 11:00
南亞科今（30）日進入大股東申讓賣股首日，不過受到記憶體題材加持，今日盤中持續走揚，開盤不到1小時上漲2.8元或3.94%，最高來到73.8元。

2025-09-30 09:53
市場資金持續湧向黃金，國際金價飆破每盎司3840美元再破紀錄，台銀黃金存摺今（30）日連創新高，衝出每公克新台幣3791元天價，去年11月拿新台幣近10萬元買黃金存摺，抱到今日已賺逾4萬元。

2025-09-30 09:41
《富爸爸窮爸爸》作者、財經作家羅伯特．清崎（Robert Kiyosaki）再度掀起投資圈熱議。他29日在X直言，若手上只有100美元，他會毫不猶豫買進白銀，並預言這項資產將在一年內迎來爆炸性成長。

2025-09-30 09:41

