快訊／台股收盤大漲240.22點　台積電漲5元至1305

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（30日）開高走高，加權指數終場大漲240.22點，以25820.54點作收，漲幅0.94％，成交量4285.19億元。

美股前一交易日全面收漲，台股上午以大漲157.99點開出，指數開高走高，盤中最高達25975.84點，最低25738.31點，終場收在25820.54點。

盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲5元來到1305元，漲幅0.38％；鴻海（2317）下跌3.5元至216元；聯發科（2454）上漲5元至1315元；廣達（2382）上漲5元來到290元；長榮（2603）上漲1元至179元。

今天漲幅前5名個股為國精化（4722）上漲17.5元，漲幅10％；芯鼎（6695）上漲5元，漲幅10％；惠特（6706）上漲8.1元，漲幅9.99％；力積電（6770）上漲2.3元，漲幅9.96％；佳和（1449）上漲1.15元，漲幅9.96％。

跌幅前5名個股則為永新-KY（4557）下跌7.8元，跌幅9.99％；達明（4585）下跌31元，跌幅6.29％；向榮生技-創（6794）下跌4.8元，跌幅5.61％；康普（4739）下跌3.6元，跌幅4.92％；美吉吉-KY（8466）下跌1.1元，跌幅4.44％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 國精化（4722） 192.5 ▲17.5 ▲10.0％ 芯鼎（6695） 55.0 ▲5.0 ▲10.0％ 惠特（6706） 89.2 ▲8.1 ▲9.99％ 力積電（6770） 25.4 ▲2.3 ▲9.96％ 佳和（1449） 12.7 ▲1.15 ▲9.96％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 永新-KY（4557） 70.3 ▼7.8 ▼9.99％ 達明（4585） 462.0 ▼31.0 ▼6.29％ 向榮生技-創（6794） 80.8 ▼4.8 ▼5.61％ 康普（4739） 69.5 ▼3.6 ▼4.92％ 美吉吉-KY（8466） 23.7 ▼1.1 ▼4.44％

資料來源：證交所