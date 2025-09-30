快訊／台股收盤大漲240.22點　台積電漲5元至1305

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（30日）開高走高，加權指數終場大漲240.22點，以25820.54點作收，漲幅0.94％，成交量4285.19億元。
美股前一交易日全面收漲，台股上午以大漲157.99點開出，指數開高走高，盤中最高達25975.84點，最低25738.31點，終場收在25820.54點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲5元來到1305元，漲幅0.38％；鴻海（2317）下跌3.5元至216元；聯發科（2454）上漲5元至1315元；廣達（2382）上漲5元來到290元；長榮（2603）上漲1元至179元。
今天漲幅前5名個股為國精化（4722）上漲17.5元，漲幅10％；芯鼎（6695）上漲5元，漲幅10％；惠特（6706）上漲8.1元，漲幅9.99％；力積電（6770）上漲2.3元，漲幅9.96％；佳和（1449）上漲1.15元，漲幅9.96％。
跌幅前5名個股則為永新-KY（4557）下跌7.8元，跌幅9.99％；達明（4585）下跌31元，跌幅6.29％；向榮生技-創（6794）下跌4.8元，跌幅5.61％；康普（4739）下跌3.6元，跌幅4.92％；美吉吉-KY（8466）下跌1.1元，跌幅4.44％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|國精化（4722）
|192.5
|▲17.5
|▲10.0％
|芯鼎（6695）
|55.0
|▲5.0
|▲10.0％
|惠特（6706）
|89.2
|▲8.1
|▲9.99％
|力積電（6770）
|25.4
|▲2.3
|▲9.96％
|佳和（1449）
|12.7
|▲1.15
|▲9.96％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|永新-KY（4557）
|70.3
|▼7.8
|▼9.99％
|達明（4585）
|462.0
|▼31.0
|▼6.29％
|向榮生技-創（6794）
|80.8
|▼4.8
|▼5.61％
|康普（4739）
|69.5
|▼3.6
|▼4.92％
|美吉吉-KY（8466）
|23.7
|▼1.1
|▼4.44％
資料來源：證交所
