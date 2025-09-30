台電力挺災區　受災戶9至10月免收電費

▲花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖潰堤，災情嚴重，全台大批民眾及國軍到場援助。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣、鄒鎮宇／台北報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖近日溢流，導致光復鄉災情慘重，不少志工組成「鏟子超人」隊伍，日夜趕往災區協助救災。經濟部30日在臉書發布消息，台電將主動提供受災戶電費減免，協助災民減輕經濟壓力。

針對受災地區，台電表示，低壓用電用戶，包括住宅、小型商店、農漁業及小型工廠，9月和10月的電費將全數免收；高壓用戶則會依照個案狀況，採取適合的減免方案。已經寄出的電費單將暫緩催繳與停電程序，確保災民不會因繳費問題影響供電。

此外，災區停電期間，受災戶不僅免付底度基本費，復電及新設置等相關費用也一併免除。若房屋毀損後自行重建，申請新電力接線時，線路設置費用也不必支付。災民收容中心因救災和安置產生的額外電費，也將由台電全額吸收。

台電強調，希望透過這些貼心措施，減輕花蓮鄉親的負擔，讓受災民眾能安心度過困難時期，早日重建家園。