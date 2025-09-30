黃仁勳再出手！4天賣「22.5萬股輝達股票」　豪氣套現逾12億

▲輝達執行長黃仁勳。（圖／達志影像／美聯社）

記者閔文昱／綜合報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳持續依循既定售股計畫減持持股。根據美國證券交易委員會（SEC）最新文件顯示，他於9月25日至29日期間陸續出售共22.5萬股輝達股票，成交價格落在每股約173.8至183.5美元間，總計套現約4,020萬美元（約新台幣12.2億元）。

文件指出，這些交易皆依據今年3月20日採用的Rule 10b5-1預先安排交易計畫執行，屬於既定售股策略，目的在確保交易透明，避免內線交易疑慮。自6月以來，黃仁勳已連續4個月減持輝達股票，累計套現金額達數億美元。今年5月他曾宣布，將在未來陸續出售最多600萬股持股，按當時股價計算，價值約8.4億美元。

儘管執行長持續減碼，輝達整體基本面依舊亮眼。公司2025財年全年營收達1,304.97億美元，年增114%；淨利728.8億美元，年增145%。受惠AI熱潮帶動，輝達股價自4月以來一路走高，9月22日更創下歷史新高184.55美元，市值突破4兆美元，穩居全球市值最高企業之列。

華爾街分析師普遍看好輝達後市，認為隨著人工智慧與AI基礎設施需求持續爆發，股價仍具上行潛力。多家機構相繼上調目標價，Barclays目標價調升至240美元，Mizuho則維持「優於大盤」評級並給予205美元目標價。黃仁勳先前也曾強調，輝達未來不僅是一家晶片公司，機器人將成為公司下一個成長引擎。