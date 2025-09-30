ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

黃仁勳再出手！4天賣「22.5萬股輝達股票」　豪氣套現逾12億

▲▼輝達執行長黃仁勳出訪北京。（圖／達志影像／美聯社）

▲輝達執行長黃仁勳。（圖／達志影像／美聯社）

記者閔文昱／綜合報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳持續依循既定售股計畫減持持股。根據美國證券交易委員會（SEC）最新文件顯示，他於9月25日至29日期間陸續出售共22.5萬股輝達股票，成交價格落在每股約173.8至183.5美元間，總計套現約4,020萬美元（約新台幣12.2億元）。

文件指出，這些交易皆依據今年3月20日採用的Rule 10b5-1預先安排交易計畫執行，屬於既定售股策略，目的在確保交易透明，避免內線交易疑慮。自6月以來，黃仁勳已連續4個月減持輝達股票，累計套現金額達數億美元。今年5月他曾宣布，將在未來陸續出售最多600萬股持股，按當時股價計算，價值約8.4億美元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

儘管執行長持續減碼，輝達整體基本面依舊亮眼。公司2025財年全年營收達1,304.97億美元，年增114%；淨利728.8億美元，年增145%。受惠AI熱潮帶動，輝達股價自4月以來一路走高，9月22日更創下歷史新高184.55美元，市值突破4兆美元，穩居全球市值最高企業之列。

華爾街分析師普遍看好輝達後市，認為隨著人工智慧與AI基礎設施需求持續爆發，股價仍具上行潛力。多家機構相繼上調目標價，Barclays目標價調升至240美元，Mizuho則維持「優於大盤」評級並給予205美元目標價。黃仁勳先前也曾強調，輝達未來不僅是一家晶片公司，機器人將成為公司下一個成長引擎。

關鍵字： 輝達黃仁勳減持股票套現股市

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【家沒了，但笑還在】花蓮災民清淤苦中作樂好堅強QQ

推薦閱讀

威剛重大訊息待公布　明日暫停交易

威剛重大訊息待公布　明日暫停交易

記憶體大廠威剛（3260）今日公告，因有重大訊息待公布，經櫃買中心同意自今年10月1日起暫停交易。

2025-09-30 19:27
台股ETF拼場！00922配1.25元年化破10%　00900發0.1元年化近9%

台股ETF拼場！00922配1.25元年化破10%　00900發0.1元年化近9%

3檔台股ETF配息今日開獎，其中擁有逾12萬受益人的半年配國泰台灣領袖50（00922）配1.25元，年化配息率超過10%；有19萬受益人的月配型富邦特選高股息30（00900）續發0.1元，年化分配率逼近9%，吸引投資人搶進。

2025-09-30 15:03
台股勁揚395點！記憶體股2檔亮燈　華邦電湧逾22萬張大量漲逾8%

台股勁揚395點！記憶體股2檔亮燈　華邦電湧逾22萬張大量漲逾8%

台股今（30）日盤中大漲逾395點，市場資金重回記憶體股族群，概念股中力積電（6770）、威剛（3260）鎖漲停，華邦電（2344） 漲逾8%衝至34.15元，至午盤爆出逾22萬張大量，穩坐成交王。

2025-09-30 12:07
台船重啟高雄廠GOC大吊車汰換計畫　將可縮短塢內作業時間

台船重啟高雄廠GOC大吊車汰換計畫　將可縮短塢內作業時間

台船(2208)6年前就已啟動的高雄廠GOC大吊車汰換計畫，因為原得標廠商無法履行合約而擱置，今(30)董事會通過更新計畫含設備財物採購、週邊系統設施提升及專案管理與技協服務等，預估投資約為新台幣41億元，工期更新為114/9/30至117/3/31，完工啟用後預計將可縮短船隻在塢內作業時間，提高接單量。

2025-09-30 21:34
施振昇擔任中菲行總經理　運用AI預計3年內作業效率提升逾30%

施振昇擔任中菲行總經理　運用AI預計3年內作業效率提升逾30%

中菲行國際物流(5609)今(30)日召開董事會，因總經理邱鈞榮屆齡退休，董事會決議總經理一職由中菲行國際物流集團執行長施振昇先生擔任。施振昇表示中菲行定位做一個「最具有競爭力的國際物流服務公司」，運用AI驅動轉型，三年內要將作業效率提30%-50%。

2025-09-30 20:44
中航再加訂兩艘21萬噸大海岬　累計6艘建造中、未來3年每年交2艘

中航再加訂兩艘21萬噸大海岬　累計6艘建造中、未來3年每年交2艘

中航(2612)今(30)日代子公司China Progress Shipping公告，向中國船舶集團青島北海造船與中國船舶工業貿易公司各訂造1艘21萬噸大海岬型船，加上集團已向台船(2208)訂造的4艘，累計6艘新船在未來3年將每年各交兩艘，積極進行船隊汰舊更新與擴充。

2025-09-30 18:05
00988A 聚焦6大創新主題　10/15開募、入手價1萬元

00988A 聚焦6大創新主題　10/15開募、入手價1萬元

統一投信宣布推出統一全球創新主動式ETF（00988A），預計10月15日到10月17日募集，每股承銷價10元，亦即一張為一萬元，主打全球創新產業，聚焦六大投資主軸，捕捉創新投資機會。

2025-09-30 17:24
航港局召開廉政會報並表揚廉潔楷模　內化廉能思維

航港局召開廉政會報並表揚廉潔楷模　內化廉能思維

「廉潔航港」是航港局施政的基石，也是提升行政效能的重要關鍵，該局今(30)日舉辦「廉政暨機關安全維護會報」，由葉協隆局長親自主持，各一級主管均共同與會，展現對機關廉能的重視外，並邀請世新大學行政管理學系張國偉教授擔任外聘委員提供專業建言，期能藉此精進廉政工作的興革策進作為。

2025-09-30 17:20
木製家具等遭美課高關稅　攬貨業者：對海運業影響大

木製家具等遭美課高關稅　攬貨業者：對海運業影響大

美國總統川普下令10月14日起對進口的軟木木材與木料徵收10%的關稅，並對廚櫃、梳妝台及布面沙發、軟墊椅等軟包木製品(upholstered wood products)課徵25%的關稅。國內大型攬貨公司指出，這項規定對台灣出口業影響小，但是對中國、印度、越南等出口大國影響大，因此對船公司與攬貨業來說影響就頗大。

2025-09-30 15:45
星宇航空與阿拉斯加航空開啟第二波聯營航班　新增12個美國內陸航點

星宇航空與阿拉斯加航空開啟第二波聯營航班　新增12個美國內陸航點

星宇航空（2646）今（30）日宣布，與阿拉斯加航空開啟第二波聯營航班合作，新增12個美國內陸航點，共掛航班航點來到20個城市，大幅提升旅客轉機北美的選擇性，旅客自亞洲搭乘星宇航空飛抵美國西岸後，可便利轉搭阿拉斯加航空前往更多目的地。

2025-09-30 14:42

讀者迴響

熱門新聞

台塑孵出「金雞母」　關鍵人物曝光

台銀黃金存摺飆3791元天價　砸10萬投資不到1年賺逾4萬

獨／輝達新壽「北士科土地」MOU今到期　3劇本全卡關

快訊／有人睡醒領百萬！鴻海季分紅入帳超香　公司豪灑逾88億

威剛重大訊息待公布　10月1日暫停交易

快訊／銀樓飾金飆每錢14650元天價　百萬現鈔買不到7兩

美要台晶片分一半！謝金河揭川普策略

學者警告「晶片五五分」：台積電若配合恐掏空台灣

輝達能落腳北士科？新光人壽最新回應

台股ETF拼場！00922配1.25元年化破10%　00900發0.1元年化近9%

20年賺逾10倍狂勝大盤　被遺忘的優質台股基金出列

一待就是16年！這品牌如何留住員工

台股勁揚395點！記憶體股2檔亮燈　華邦電湧逾22萬張大量漲逾8%

富邦董座蔡明忠與富邦金控捐款2000萬元　助樺加沙颱風災後重建

台積電漲15元至1315　台股漲逾300點收復25800

興達計畫承商員工疑輕生　台電：該承商負責附屬設施工程「與火警事故無關」

台南熱門重劃區降溫 　在地：九份子中古房價「跌回2年前」

美西線運價再探底　每大箱1200美元、僅有今年高峰價兩成二

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
光復救災回程遇暖心車長　貼心祝福出門都有停車位

光復救災回程遇暖心車長　貼心祝福出門都有停車位
陳喬恩老公「臉長皮蛇」堅持上台　她心疼哭..下秒擔心：哭得很難看嗎？

陳喬恩老公「臉長皮蛇」堅持上台　她心疼哭..下秒擔心：哭得很難看嗎？

鏟泥也要嗨！花蓮災民苦中作樂　放音樂喊「開趴啦」

鏟泥也要嗨！花蓮災民苦中作樂　放音樂喊「開趴啦」

花蓮災民清淤苦中作樂！　用笑聲撐過最泥濘的戰役

花蓮災民清淤苦中作樂！　用笑聲撐過最泥濘的戰役

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份　曝3系統分頭進行

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份　曝3系統分頭進行

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366