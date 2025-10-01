最強8月！　勞動基金收益衝破2700億元

▲勞動部外觀。(圖／資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

勞動基金運用局今（1）日公布整體勞動基金最新績效，截至今年8月底，整體勞動基金規模為7兆3,389億元，收益數為3,422億元，收益率為5.00%，8月單月收益逾2700億元，創歷史單月獲利新高。

若加計受託管理之國民年金保險基金及農民退休基金，總運用規模達8兆134億元，收益率為4.95%，收益數為3672億元。勞動基金重視長期績效，近10年（104~114.08）平均收益率為6.87%，國保基金近10年（104~114.08）平均收益率為7.27%。

勞動基金運用局表示，回顧8月市場表現，美國7月通膨數據持平未見下滑，然非農就業人數下修，加上聯準會主席鮑爾在全球年度央行年會上釋出政策轉向訊號，美元回落，資金風險偏好升溫。

國內方面，AI與半導體類股持續受到資金青睞，推升臺灣加權指數。整體而言，8月市場焦點集中在貨幣政策寬鬆跡象，金融市場延續7月漲勢。觀察勞動基金各投資項目收益皆已回穩，惟因外幣計價之國外投資部位均需於月底依匯率進行評價，並將未實現影響數列入評價後收益，在今年以來新臺幣升值幅度超過6％下，帳上未實現評價數影響整體投資收益率。