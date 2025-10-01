CloudMile萬里雲推AI轉型必用三大Agent　打造Agent Ready組織

▲CloudMile萬里雲集團於Solution Day針對代理式AI時代下的企業轉型，發表三大AI轉型。（圖／CloudMile萬里雲提供）

記者高兆麟／台北報導

AI公司CloudMile萬里雲集團日前舉辦2025 CloudMile Solution Day - AI in Action，聚焦代理式 AI 時代下的企業轉型，正式發表三大 AI 轉型解方，並公布過去一年在亞洲落地超過 30 項 AI 成功案例，展示 AI 已從技術驗證邁向規模化應用，加速推動企業轉型與成長。

本次 CloudMile Solution Day 台北場吸引超過 500 位產官學領袖與技術專家出席，集結 Google Cloud、BytePlus、Confluent、Hydrolix、Okta、奧登資訊與 beBit TECH 等全球技術合作夥伴共同展示解決方案。CloudMile 萬里雲發佈來自台灣、新加坡、馬來西亞與香港等的 AI 成功案例，產業橫跨政府、製造、金融、零售電商、教育與媒體，包括新加坡南洋理工大學校園服務 AI Agent、新加坡金融產業投資分析助手以及內容生成平台 NewsPark 等，顯示 AI Agent 已不再只是概念，而是進入實際應用階段。

CloudMile 萬里雲集團創辦人暨董事長劉永信指出，公司平均每 15 天完成一項 AI Agent 專案，並以「Powering AI : Turning Vision into Value」為使命，協助企業將 AI 投資轉化為具體商業價值。

此次推出的三大 AI Agent 解方包括：一、針對高科技、金融、媒體與教育場景的「產業客製化 Agent 模組」；二、確保導入過程合規安全的「資安託管服務 Agent」；三、即時監控跨雲資源與優化成本的「雲端財務管理 Agent ─ LumiTure.ai」。透過三大 Agent 協助客戶加速部署成為 Agent Ready 企業。



在此次論壇中，也展示六大 AI Agent 應用場景，從企業知識管理、數據分析助手到內容生成與客製化 Agent 開發，協助企業快速導入生成式 AI 技術。隨著企業逐步將 AI 導入營運核心，六大應用場景將成為推動營收成長與營運效率提升的關鍵引擎。

近年 CloudMile 萬里雲推動集團化經營，母公司專注 AI Agent 技術研發與多雲資安治理，旗下 Electrum Cloud 蔚藍雲則專注顧問與轉型諮詢，提供「從戰略到落地」的 AI 一站式服務。以過往導入 Gemini 的領先經驗為基礎、整合集團資源與全球 AI 技術夥伴生態系，CloudMile 萬里雲將持續強化台灣 AI 軟體技術輸出，積極拓展東南亞市場，協助企業掌握 AI 轉型帶來的成長契機。