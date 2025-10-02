記憶體大廠美光刷新高！台鏈4檔攻漲停　力積電爆量震盪加劇

▲台股記憶體類股走揚。（圖／記者湯興漢攝）

記者高兆麟／台北報導

記憶體晶片大廠美光（Micron）股價在美股周三大漲，帶動台股記憶類股噴漲，高價股群聯（8299）、中低價股廣穎（4973）、華東（8110）、商丞（8277）攻漲停，短線漲勢最為凌厲、人氣指標力積電（6770）早盤站上30元波段高點，短線漲多，一度拉回接近平盤價，1個半小時爆出逾27萬張大量。

美光在周三以上漲14.83美元或8.86%連四紅、182.15美元作收，不僅連4 紅，且創下歷史新高，今年以來股價累計飆升116.43%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

美光於9月下旬繳出優異財報，稱DRAM供給吃緊、NAND型快閃記憶體市況也持續轉強，報價攀高；集邦科技也在上月底公佈調查，一般型DRAM 價格將季增8-13%，若加計高頻寬記憶體(HBM)，漲幅將擴大至13-18%。

隨著美光與SanDisk的帶頭漲價，將提升整體記憶體類股營收與毛利率；美系外資先前最具研報則進一步預判，記憶體產品漲價周期可能延續至2026年，為產業帶來中期利多，主要受惠伺服器、AI運算與智慧裝置需求持續增長，將成為拉動市場的關鍵動能。

台鏈記憶體族群也在美光股價飆升激勵下，類股齊揚，群聯出關首日跳空漲停，中低價股廣穎、華東、商丞漲停，華邦電（2344）、南亞科（2408）漲逾6%、晶豪科（3006）、宇瞻（8271）、威剛（3260）等都有3%~4%不等漲幅。



