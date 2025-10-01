美能源巨頭裁員！　全球重砍2000人

▲美國石油巨擘埃克森美孚公司（ExxonMobil）。（圖／路透）

記者陳瑩欣／台北報導

美國石油巨擘埃克森美孚（Exxon Mobil）宣佈將在全球範圍內裁減約2000個工作崗位，約占埃克森美孚全球員工總數的3%至4%，主要涉及歐洲地區和加拿大。

根據《彭博》報導，此次裁員是推進公司內部長期重組計畫的一環，為此，公司將小型辦事處整合至區域中心，聚焦核心增長項目。

埃克森美孚執行長Darren Woods在致員工的備忘錄中表示，此次裁員約佔埃克森美孚全球員工總數的3%至4%，是公司持續提升效率措施的一部分。約一半的裁員將在歐洲進行，其餘大部分裁員將由總部位於加拿大卡加利的帝國石油有限公司（Imperial Oil Ltd.）負責，埃克森美孚持有該公司近70%的股份。

Chevron Corp., ConocoPhillips and BP Plc 等公司由於今年原油價格因石油輸出國組織及其盟友增加供應而暴跌，Chevron Corp.、ConocoPhillips and BP Plc等大型石油公司近幾個月也宣布裁員數千人。然而，埃克森美孚自2019年以來一直在進行大規模內部重組，伍茲試圖簡化該公司20年前與美孚合併後日益擴張的全球業務。

Woods在備忘錄中寫道，埃克森美孚正在做出「艱難的決定」，這些決定建立在多年來提升競爭力的努力之上。他說， 「我們今天宣布的這些變化將進一步增強我們的優勢，擴大與競爭對手的差距，幫助我們在未來幾十年保持領先地位」。

這家石油巨頭在聲明中表示，到2027年底，將在歐盟和挪威裁員1200人，其中裁員佔裁員總數的一半。帝國石油公司同期將裁員約900人，佔員工總數的20%，將有助於該公司每年減少1.5億加幣（1.08億美元）的營運支出。