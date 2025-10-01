▲長聖因有重大事項待公布，10月2日起暫停交易。（圖／資料照）

記者高兆麟／台北報導

長聖國際生技股份有限公司（6712）因有重大事項待公布，櫃買中心公告該公司上櫃有價證券自114年10月2日起暫停在證券商營業處所買賣，該公司將於前開重大訊息公布後，再申請恢復交易。

長聖國際生技致力於研究開發免疫細胞與幹細胞療法，對相關重症病患給予新的治療契機，並針對每個人的差異給予個人化的精準醫療，是全方位免疫細胞與幹細胞療法之新藥研發公司。