駁斥環團　台塑化輕油採公開招標、交易對象非OFAC制裁名單

▲台塑麥寮廠廠區照。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

環團於今日共同發表「危險依賴：台灣成為全球最大俄羅斯輕油買家」，對此台塑化（6505）澄清，身為上市公司，所有輕油採購均以公開招標，未限定來源國別，但嚴格要求賣方遵守國際制裁及歐盟CN27101290規範，且交易對象及運輸船舶皆不得列入美國OFAC制裁名單；另須澄清，台塑化採購之輕油符合歐盟規範，價格上限為每桶100美元，並非誤傳的每桶45美元。

依據台塑化內部數據，2024年俄羅斯輕油占進口總量約60%，2025年迄今約85%，非媒體所述90%，若計入自產輕油，實際占比分別為約35%、48%，由於近兩年因國際市場情勢所致，投標供應商多以俄羅斯輕油交運，致使該來源占比相對提高，此為市場條件下之結果，並非台塑化刻意調整採購策略所造成。

在出口方面，台塑化2024年銷往美國與歐洲市場總額約124億元，其中油品占 92%、石化品8%，石化產品出口比例甚低，需特別強調，台塑化所使用之原油100%皆非俄羅斯來源，因此銷往美歐的油品類產品完全不涉及俄羅斯原油成分。

若未來國際有更嚴格的規範或我國政府頒布禁令，台塑化將即刻遵循，全面配合相關措施。

