分析師：AI浪潮只有「2檔股票」值得長期持有　其中1檔在台灣

▲美國晶片大廠輝達（Nvidia）。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

人工智慧（AI）正引領全球科技產業的革命，美國投資媒體《The Motley Fool》的科技股分析師奈格（Chris Neiger）指出，在一片競爭中，唯有輝達（Nvidia）和台積電這兩檔股票，適合投入1000美元（約新台幣30450元）並持有數年。

輝達因其在AI資料中心處理器市場的壓倒性市占率，成為AI領域的佼佼者。奈格表示，輝達目前掌控著全球95％的AI資料中心先進處理器市場，這一巨大優勢短期內幾乎無法被撼動。未來幾年，儘管部分企業可能減少AI基礎設施支出，但大型科技公司仍需升級設備以提升競爭力。輝達預估，至2030年，全球科技企業將在新資料中心的投資達4兆美元（新台幣121.8兆元）。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

台積電則是AI晶片製造的核心推手，全球90％的先進處理器由它生產。奈格指出，台積電不僅是輝達的首選代工廠，也是Meta（臉書母公司）和Alphabet（Google母公司）等科技巨頭的合作夥伴。無論是哪家公司想在AI領域爭奪優勢，台積電都能因晶片需求而受益，再加上其在最新製程技術上的持續投資，進一步鞏固了領先地位。

奈格提醒投資人，雖然輝達和台積電擁有強大的競爭優勢和穩定的成長潛力，但他們過去幾年驚人的股價漲幅，未必能在未來重現。對於尋求長期回報的投資者而言，這兩檔股票仍是值得考慮的AI領域首選，但需保持理性期待。