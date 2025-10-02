「星際之門」助攻！三星、SK海力士推進AI晶片　股價雙創高　

▲SK海力士。（圖／達志影像／美聯社）

記者高兆麟／台北報導

南韓半導體龍頭三星電子與SK海力士（SK Hynix）股價週四大漲，分別創下2021年1月與2000年以來新高。原因在於兩大廠宣布與人工智慧龍頭OpenAI結盟，共同參與其「Stargate」（星際之門）計畫。

根據OpenAI聲明，合作將聚焦於「提升新世代AI所需的先進記憶體晶片供應，以及在南韓擴大資料中心能量」。OpenAI強調，三星與SK海力士將加速先進記憶體晶片的產能，這些晶片是驅動大型AI模型的關鍵零組件。

[廣告]請繼續往下閱讀...

消息公布後，三星股價週四上漲逾4%，SK海力士更大漲9%，雙雙激勵市場情緒。此次合作也正值OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）訪首爾，與南韓總統李在明，以及三星、SK海力士高層會面之際。

CNBC指出，除了記憶體合作，OpenAI並簽署多項協議，探索在南韓發展下一代AI資料中心，包括與南韓科學技術資訊通信部、電信商SK電信，以及三星集團旗下子公司等建立合作關係。

值得一提的是，SK海力士本月稍早才宣布，其新一代高頻寬記憶體（HBM）已準備量產，鞏固在AI供應鏈的重要地位。HBM技術被廣泛應用於人工智慧運算晶片，其中輝達（NVIDIA）正是SK海力士的重要客戶。