績效顯著！　中信銀獲《哈佛商業評論》數位轉型鼎革獎雙獎肯定

▲▼《哈佛商業評論》全球繁體中文版2025第五屆「數位轉型鼎革獎」今（2）日舉行頒獎典禮，中信銀行獲雙獎肯定，由《哈佛商業評論》全球繁體中文版發行人王力行（左）頒獎予中信銀行總經理楊銘祥（右）。（圖／中信銀行提供，下同）

記者陳瑩欣／台北報導

中國信託商業銀行（簡稱「中信銀行」）持續引領產業發展，再度藉由金融數位創新業務獲得認可，憑藉「打造亞太首個金融監理法規報表虛實整合系統」與「全資產健診暨智能遠距財富管理模式」兩項專案，於今（2）日勇奪《哈佛商業評論》全球繁體中文版2025第五屆「數位轉型鼎革獎」「智慧管理轉型獎（大型機構組）」首獎暨 AI 應用特別獎，以及「創新商模轉型獎（大型企業組）」楷模獎兩大獎，充分彰顯中國信託銀行在數位驅動變革上的領導地位，並成為推動產業邁向智慧轉型的標竿。

▲《哈佛商業評論》全球繁體中文版2025第五屆「數位轉型鼎革獎」今（2）日舉行頒獎典禮，中信銀行獲雙獎肯定，由《哈佛商業評論》全球繁體中文版董事長高希均（左）頒獎予中信銀行財富管理產品處副總經理武于程（右）。

由《哈佛商業評論》主辦之「數位轉型鼎革獎」，旨在成為推動臺灣數位轉型的前進動力。自2021年起，透過專業嚴謹的評選過程，表揚各產業中成功創新的數位轉型案例，打造臺灣企業數位轉型的標竿。中信銀行於本屆表現優異，代表出席的中信銀行楊銘祥總經理強調，數位金融必須走入生活場景，中信銀行推動數位創新及永續金融雙軸策略，創造品牌核心競爭力，以可持續的框架與心法，打造敏捷創新的數位觀念與環境，複製且擴散至個人及法人金融業務，將數位轉型變成銀行日常的一部分，提供客戶便捷且最有溫度的金融服務。楊銘祥總經理特別感謝評審對中信銀行的肯定，亦自許持續深化金融服務創新，致力推廣普惠金融。

本次勇奪「智慧管理轉型獎（大型機構組）」首獎暨 AI 應用特別獎的「打造亞太首個金融監理法規報表虛實整合系統」專案，為法人金融業務範疇，突破過去法規報表申報常因檢核規則涵蓋不全，或資料錯誤需人力回溯，導致自動化成效有限。中信銀行結合機器人流程自動化（Robotic Process Automation, RPA）與人工智慧（Artificial Intelligence, AI）技術，透過系統智慧比對、解釋與優化，減少人工介入，提升整體效率與準確性，將每份法規報表平均每月耗時220分鐘降低至20分鐘，效率提升91%，並有效減少95%的人為錯誤與數據不一致的風險。主辦單位表示，中信銀行善用AI應用，整合超過250種資料類型的原始數據，透過標準化、清洗、模組化處理，供RPA與AI系統即時存取，大幅提升資料處理效率，並打造多重保險的防錯架構之成效卓越，值得借鏡。

▲中信銀行勇奪《哈佛商業評論》「數位轉型鼎革獎」雙獎，中信銀行總經理楊銘祥（右）、財富管理產品處副總經理武于程（左）代表領獎。

另一方面，中信銀行於財富管理業務，架構專屬個人的智能化金融體驗場景，本次獲得「創新商模轉型獎（大型企業組）」楷模獎肯定的「全資產健診暨智能遠距財富管理模式」，包含「全資產健診」及「AI智能遠距財富管理服務」兩種服務。其中，「全資產健診」整合「不動產健診」、「股權健診」及「保單健診」三大功能，藉由內外部數據串聯與視覺化呈現，協助高資產客戶全面掌握財富全貌，並透過專屬分析報告，提供完整資產檢視與保障建議。「保單健診」則以智能保險規劃為核心，涵蓋保障缺口分析、保費支出匯總與理賠流程簡化，大幅提升顧問服務效率與精準度；「AI智能遠距財富管理服務」則是透過AI技術分析預測客戶的理財需求，主動提供個人化的理財建議及提醒，並透過智能引導即時配對，媒合最適合的理財顧問或專業團隊，運用科技打造無所不在無時不在、最有溫度的數位理財體驗。

中信銀行以數位轉型作為核心驅動力，積極拓展跨境與跨平臺的智慧應用，使數位科技落實於日常金融體驗，朝「臺灣第一、亞洲領先」的金融機構目標邁進。