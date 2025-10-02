基隆港逾50年公廁改造為智慧公廁　自動管理、人潮監控超省心

▲基隆港獲「114年基隆市列管公廁考評」第1名殊榮，左3為基隆市方定安秘書長、右3為基隆分公司林健明主任秘書。（圖／基隆港務分公司）

記者張佩芬／台北報導

從民國59年1月啟用，迄今使用逾50年的公廁也能改造並升級為智慧公廁！台灣港務公司基隆分公司為提供郵輪旅客、國內外遊客及市民更優質的如廁環境，先後於所屬基港大樓1、2樓的兩處列管公廁升級為AIOT智慧公廁，強化清潔人員即時調度與清潔效率，提升使用者友善的如廁環境與體驗，更提高了國際門戶的公共衛生標準與智慧化的國際形象。

為確保每年逾90萬人次的公廁使用量，基隆分公司將公廁管理從「不濕、不髒、不臭」的基本原則進階為「智慧、健康、淨零」目標，首先於113年6月27日與基隆市政府合作，擇定基港大樓1樓列管之男女公廁安裝人流感測、洗手乳感測、異味感測，持續不斷地提升智慧公廁相關作為，更於113年12月20日完成了異味感測超標即啟動自動通風裝置，該項設備可在清潔人員到場前，即時處理公廁異味異狀。

▲基隆港基港大樓1、2樓智慧公廁。（圖／基隆港務分公司)

此外，亦積極與現行清潔維護廠商合作，於今年6月26日同步將基港大樓2樓男女公廁升級為智慧公廁，並新增廁紙感應、溫溼度感測，以創造更便捷、更有效率的公共衛生管理作為。

截至目前，該分公司基港大樓1樓男女公廁榮獲環境部「113年我家廁所超級讚之績優公廁評比活動」交通場站類特優獎，基港大樓2樓男女公廁也獲得「114年基隆市列管公廁考評」第1名殊榮，並於114年10月2日由基隆市政府秘書長公開頒獎並由林健明主任秘書分享公廁管理經驗。

基隆分公司表示，近年來公司掌握數位科技發展趨勢，致力於我國智慧港口的發展，智慧公廁管理亦是不可或缺的一環，未來將持續朝智能與永續發展，陸續導入及運用其他智慧裝置再予以升級外，也將精進自潔性建材、節能設備、觸控裝置，並考量將該系統與管理模式向外推廣，期以實現高效、永續、友善且更舒適的服務與如廁體驗環境。