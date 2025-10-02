ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

川普要習近平買大豆　估年底前大陸有120船需求，是否成利多要看量

▲▼G20川習會。（圖／路透）

▲本月底的川習會是否能讓中國對美的大豆採購從一粒不買到大量買進，備受矚目。（圖／路透）

記者張佩芬／台北報導

美國總統川普周三(1日)表示，他將在四個星期之後，與大陸國家主席習近平會面，大豆貿易將會是主要議題。散裝船運業者指出，大陸年底前約需採購120船大豆，約840萬噸，如果真的向美國採購，量也夠多，將有助堆高運價，成為利多。

慧洋海運(2637)認為，川普會公開說要大陸買大豆，應該是有相當的把握，就像今年5月中川普訪問卡達，卡達航空一口氣向美國波音訂購購「創紀錄」的160架飛機那樣；前幾年習近平訪問美國，出門前就先向美國訂購300萬噸穀物，更何況中國連TikTok都已經決定賣給美國。

雖然美國與中國間航程較巴西、阿根廷與中國間少約3、4天航程，但是因為美國穀物已經登場一個月了，很多穀物都已經堆在碼頭，中國一旦出手訂購，出貨時間會很集中，只要碼頭出現擁擠，加上市場氣氛與心理作用，運價就會被拉高。

裕民航運高階認為利多會有，是不是大利多要看採購量與出貨期長短等，至於是不是在南韓亞太經濟合作會議(APEC)峰會上的會晤，代表雙方已經有在關稅、中國建造加徵港口費等問題上做出協議，誰都不敢說，畢竟中美貿易協商已經談了好久都還沒有結論。

美國「華爾街日報」的姊妹刊物「巴隆周刊」分析，川普說要以向中國收的關稅補貼農民，但仍難從根本上扭轉市場格局，美國若未能顧及中國在技術出口、關稅與整體戰略利益上的考量，川普的呼籲可能淪為象徵性宣示。

路透社則報導，中國商務部公開指出，未來黃豆購買將取決於美國是否取消所謂的「不合理關稅」；報導中並指出，中國迄今未對美國秋季黃豆作出任何採購訂單，轉向南美採購已成常態。

川普要習近平買大豆　估年底前大陸有120船需求，是否成利多要看量

