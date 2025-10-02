ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

林福添花五年著「港口價值與綠智碼頭」　談我港口未來價值與轉型

▲左起中華海運研究協會理事長桑國忠、陽明海運前運籌長林福添、海洋大學教授蘇健民。（圖／桑國忠提供）

▲左起中華海運研究協會理事長桑國忠、陽明海運前運籌長林福添、海洋大學教授蘇健民。（圖／桑國忠提供）

記者張佩芬／台北報導

陽明海運前運籌長林福添，歷時五年撰寫的專業著作「港口價值與綠智碼頭」，近日由五南圖書公司正式出版，為台灣港灣產業提供一部兼具理論深度與實務專業的參考著作。

中華海運研究協會理事長桑國忠近日與林福添聚會，他表示：「林福添前輩的專業與遠見對台灣海運界具有深遠影響。特別是在地緣政治劇烈變動、全球供應鏈重塑、科技快速發展與綠能轉型的多重浪潮下，港口與碼頭的角色正面臨變革與轉型，此一專書出版，具有重要意義。協會將持續推動海運研究與產業連結，以因應全球供應鏈重塑與綠能轉型的挑戰。」

全書共分九章，內容涵蓋港口的價值與再生、九個世界著名港口發展現況、港灣經濟、貨櫃碼頭演進與主要經營集團、自動化與智能升級、綠能導入、風險韌性、數位經濟、知識管理及國際經營等面向，融合政策視野與實務經驗，全面剖析台灣及世界主要港口發展的歷程與未來趨勢。

林福添擁有國立台灣海洋大學航海學系學士與陽明交通大學管理科學碩士，累積逾四十年港口管理與國際物流實務經驗，曾任陽明海運全球運籌長、台灣營運長與稽核長，並長期擔任多家港口與物流企業董事與顧問，包括台北港貨櫃碼頭公司、高明貨櫃碼頭公司、鴻明船舶貨物承攬裝卸公司、駿明交通運輸公司、好好國際物流公司及聯興國際物流公司等。

退休後仍持續關注港口轉型與永續發展議題，以研究者的視角投入本書撰寫，展現其對產業的深厚情感與責任。

關鍵字： 林福添花五年著「港口價值與綠智碼頭」

