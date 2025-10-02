觀光署前署長周永暉將接任台灣港務公司董事長　預計本月13日上任

▲周永暉將接任台灣港務公司董事長。（圖／記者李毓康攝）

記者張佩芬／台北報導

交通部高階證實，行政院已核定由觀光署前署長周永暉接任台灣港務公司董事長，港務公司預計本月13日召開臨時董事會通過人事案後隨即上任。港務公司高階指出，周永暉是逢甲大學交通管理學系畢業，擁國立交通大學交通運輸研究所碩士與博士學位，在學校時陸、海、空都是必修課程，也擔任過港務公司董事，對港並務不陌生，最重要的是要會用人。

周永暉今年66歲，1984年進入台鐵。從台鐵實習員做起，曾任列車長、副站長。1987年離職赴交通大學完成碩士及博士學位，並經歷運輸研究所研究員、高鐵局科長、交通部科長及專門委員、鐵工局主任秘書、鐵工局副局長、台鐵局副局長、鐵工局局長及台鐵局局長等職務，2014年榮獲交通部模範公務人員，2016年9月19日接任交通部觀光局局長。

2020年因觀光局員工染疫事件自請處分，轉任交通部參事；2021年3月16日接任財團法人中華顧問工程司董事長；觀光局改制升格為交通部觀光署後，周永暉於2023年9月5日被任命為首任署長。今年6月台灣鐵路公司董事陳玉秀接任觀光署長，當時就傳出周永暉有望轉往國營事業。

由於郵輪觀光也是港務公司重要的工作項目之一，業界預料周永暉未來在這一部分會有較大發揮。現任董事長李賢義與周永暉依樣都是民國48年生，任內六年表現良好，公司內部有資深高階主管認為，他是做得最好的董事長。