內行人買亞東醫院站　在地房仲指1優勢「永遠不用罰站」

記者項瀚／台北報導

捷運亞東醫院站的房市指名度高，在地房仲點出捷運的交通優勢，永遠有位置可以坐，反觀若從江子翠、新埔發車，往往需要一路罰站到北市。此外，他也指出亞東醫院站的房價行情與買盤結構。

永慶房屋板橋亞東直營店長吳建陞表示：「捷運板南線亞東醫院站交通機能強，首先以從台北返回的路線來看，兩班次都可以回家，另外以上班路線來看，基本上可說是永遠有位置坐。」

吳建陞說明：「板南線以頂埔、亞東醫院站發車分為2班次，後者一定有位置坐，而若是頂埔發車的班次，車廂也幾乎不會坐滿，反觀若從江子翠、新埔發車，往往需要排隊，基本上就是一路罰站到台北市。」

吳建陞說：「懂搭捷運的人，就會知道亞東醫院站的CP值有多高，就算是平常以開車通勤為主的客戶，也會提前想到未來小朋友搭捷運的便利性，選擇買在亞東醫院商圈。」

買盤方面，吳建陞觀察：「該區除了有不少醫生客戶，由於還有許多來自遠東通訊園區的工程師，鄰居素質普遍都是相當高。」

至於亞東醫院站房價，吳建陞表示，屋齡5年內的指標社區「遠揚之森」最高單價已突破105萬元，即將推出的新案「遠揚之森二期」預估單價將達115~120萬元。

此外，吳建陞表示，區域屋齡15年左右的「遠洋加州」，緊鄰捷運站口，加上公設豐富的優勢，成交單價也達80~93萬元，而步行到捷運站約8~9分鐘的「皇翔帝國」，屋齡差不多，房價親民許多，單價落在65~70萬元。

步行到亞東醫院站約6~7分鐘範圍，也有不少房價更親民的選擇。吳建陞指出，四川路一帶的公寓成交單價僅40~46萬元，相當好入手。

