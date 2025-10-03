PC市場獨看好蘋果iOS零組件！　外資加碼譜瑞和義隆、祥碩降評

▲全球PC半導體市場Q4疲弱，外資獨看好iOS相關零組件。（圖／路透社）

記者高兆麟／台北報導

全球PC半導體市場進入第四季前仍疲弱，不過與 相對具韌性，美系外資同時看好台股相關族群表現，調升譜瑞-KY（4966）、義隆（2458）評等，相對下調祥碩（5269）至「減碼」。

譜瑞-KY評等由「中立」調高至「加碼」，目標價由747元調高至888元；義隆評等由「中立」調高至「加碼」，目標價由120元調高至555元；但是調降祥碩評等由「中立」調降至「減碼」，目標價由1600元調降至1380元。

美系外資指出，全球PC半導體市場進入第四季前仍疲弱，多數零組件僅有低個位數成長，不過與iOS相關零組件比較，相對具韌性，主因具優勢成本效能比，加上2026年觸控面板導入的預期，可望將進一步提供支撐。

外資預估MacBook出貨量在2025年將成長9%，2026年則仍有3%的增幅。

美系外資表示，隨著消費者對WoA和 AI PC的熱情逐漸消退，以及 X86 生態系統內部競爭的加劇，決定將投資重點轉向 iOS 平台和後端內容的贏家。

美系外資指出，x86處理器市場競爭加劇已不可避免，NVIDIA與Intel已宣布合作開發x86 PC處理器，初期鎖定行動平台，但未來不排除延伸至桌機市場；AMD積極推進新產品藍圖，包括將推出的「Olympic」平台，同時將策略重心由消費市場轉向商用市場，同時加速供應鏈多元化布局。

在零組件方面，美系外資看好嵌入式驅動（TED）技術成為突破瓶頸的解方，可整合時序控制器（T-Con）進入驅動IC，減少對獨立T-Con元件需求，並採用COG（Chip on Glass）封裝，取代傳統COF設計。而Windows 11開放觸控板觸覺回饋自訂功能，將帶動x86筆電觸覺技術滲透率提升，成為OEM廠商差異化新契機。

