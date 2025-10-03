ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

PC市場獨看好蘋果iOS零組件！　外資加碼譜瑞和義隆、祥碩降評

▲▼蘋果公司,果粉,iPhone,駭客（圖／路透社）

▲全球PC半導體市場Q4疲弱，外資獨看好iOS相關零組件。（圖／路透社）

記者高兆麟／台北報導

全球PC半導體市場進入第四季前仍疲弱，不過與 相對具韌性，美系外資同時看好台股相關族群表現，調升譜瑞-KY（4966）、義隆（2458）評等，相對下調祥碩（5269）至「減碼」。

譜瑞-KY評等由「中立」調高至「加碼」，目標價由747元調高至888元；義隆評等由「中立」調高至「加碼」，目標價由120元調高至555元；但是調降祥碩評等由「中立」調降至「減碼」，目標價由1600元調降至1380元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

美系外資指出，全球PC半導體市場進入第四季前仍疲弱，多數零組件僅有低個位數成長，不過與iOS相關零組件比較，相對具韌性，主因具優勢成本效能比，加上2026年觸控面板導入的預期，可望將進一步提供支撐。

外資預估MacBook出貨量在2025年將成長9%，2026年則仍有3%的增幅。

美系外資表示，隨著消費者對WoA和 AI PC的熱情逐漸消退，以及 X86 生態系統內部競爭的加劇，決定將投資重點轉向 iOS 平台和後端內容的贏家。

美系外資指出，x86處理器市場競爭加劇已不可避免，NVIDIA與Intel已宣布合作開發x86 PC處理器，初期鎖定行動平台，但未來不排除延伸至桌機市場；AMD積極推進新產品藍圖，包括將推出的「Olympic」平台，同時將策略重心由消費市場轉向商用市場，同時加速供應鏈多元化布局。

在零組件方面，美系外資看好嵌入式驅動（TED）技術成為突破瓶頸的解方，可整合時序控制器（T-Con）進入驅動IC，減少對獨立T-Con元件需求，並採用COG（Chip on Glass）封裝，取代傳統COF設計。而Windows 11開放觸控板觸覺回饋自訂功能，將帶動x86筆電觸覺技術滲透率提升，成為OEM廠商差異化新契機。
 

關鍵字： PC半導體外資iOS零組件Macbook投資

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【第一視角曝】苗栗隨機砍人！女童來不及跑遭刺

推薦閱讀

台積電股價成功達陣1400元大關　市值飆升破36兆元

台積電股價成功達陣1400元大關　市值飆升破36兆元

晶圓代工龍頭台積電（2330）今日早盤股價再創新高，開盤後上漲最多2.5%或35元至1400元，同時市值也突破36兆元。

2025-10-03 10:46
台積電刷1400天價　台股大漲355點同步創高

台積電刷1400天價　台股大漲355點同步創高

中秋連假前台股再衝一波！台股今（3）日在台積電（2330）股價衝至1400元新高帶頭下，大盤指數上攻至26700點以上，開盤一個半小時大漲355.89點，指數來到26734.28點，創史上新高。

2025-10-03 10:53
台積電衝新高　一表看高含積量10檔ETF績效

台積電衝新高　一表看高含積量10檔ETF績效

今（3）日護國神山台積電（2330）至上午10點20分前盤中創了1380元歷史天價，帶動含積量高的台股ETF績效，觀察台股ETF中，持有台積電千張以上共有16檔，其中以元大台灣50(0050)持有33.37萬張最多，其次為富邦台50(006208)持有11.8萬張，今年以來漲幅23.51%以及22.15%，其他包括主動群益台灣強棒(00982A)、主動統一台股增長(00981A)等含積量高的台股ETF績效水漲船高。

2025-10-03 10:23
應材示警「擴大出口管制」衝擊營收 　股價盤後大跌

應材示警「擴大出口管制」衝擊營收 　股價盤後大跌

美國晶片設備大廠應用材料（Applied Materials）警告，由於美國政府擴大出口限制清單，2026財年營收恐將減少6億美元。消息一出，應材股價2日盤後重挫。

2025-10-03 10:16
港務公司邀公主遊輪日本團隊來訪　爭取成為東北亞郵輪重要節點

港務公司邀公主遊輪日本團隊來訪　爭取成為東北亞郵輪重要節點

為強化台灣港口在亞洲郵輪市場的能見度，台灣港務公司積極拓展國際郵輪合作，特別鎖定嘉年華集團(Carnival Corporation)旗下之公主遊輪(Princess Cruises)為重點行銷對象。此次受邀來台的嘉年華日本總裁堀川覺(Satoru Horikawa)及公主遊輪港口營運總監鈴木宇夢(Hiromu Suzuki)，均為具決策權之高層主管，對航線規劃具有直接主導權，其來訪對未來航線布局具有重大意義。

2025-10-03 14:48
超高齡社會來襲！樂齡財務規劃超前部署　10／7理財憑中信見分曉

超高齡社會來襲！樂齡財務規劃超前部署　10／7理財憑中信見分曉

迎接超高齡社會，臺灣人真的準備好了嗎？辛苦一輩子，賺到什麼時候才可以好好迎來美好的樂齡生活？「養兒防老」的觀念正在改變，特別是年輕世代對於老後依靠子女照顧的期待也逐漸式微，及早規劃才能做好超前部署樂齡財務規劃。

2025-10-03 14:30
快訊／台股收盤大漲382.67點指數創高　台積電收漲1400刷天價

快訊／台股收盤大漲382.67點指數創高　台積電收漲1400刷天價

台股今（3日）開高走高，加權指數終場大漲382.67點，以26761.06點作收，漲幅1.45％，成交量4630.9億元，收盤指數創下新高。

2025-10-03 13:40
台灣人壽布局高資產客群　進軍亞洲資產管理中心

台灣人壽布局高資產客群　進軍亞洲資產管理中心

中信金（2891）旗下子公司台灣人壽力挺政府打造亞資中心，獲金管會核發財富管理執照，並與高雄市政府簽署亞洲資產管理中心合作意向書，未來將提供專區高資產客群壽險保障、資產傳承等全方位服務，共同打造台灣資產管理生態圈。

2025-10-03 13:35
鴻海支援花蓮3大方案！捐贈家電提供助學金　員工有薪返鄉復建假

鴻海支援花蓮3大方案！捐贈家電提供助學金　員工有薪返鄉復建假

花蓮縣馬太鞍溪下游區域在這次風災中受到重創，許多家庭正努力投入災後清理，重建心愛的家園。鴻海科技集團懷著「同島一命」的心情，希望為台灣盡一份心力，提出三大支持計畫：支持員工、支持災民、支持學子。宣布即日起只要員工或直系親屬設籍、或通訊地址在花蓮受災嚴重地區，就能申請有薪返鄉救災／復建假，期盼能讓同仁無後顧之憂地返鄉陪伴家人，親手重建溫暖的家園。

2025-10-03 13:30
PC市場獨看好蘋果iOS零組件！　外資加碼譜瑞和義隆、祥碩降評

PC市場獨看好蘋果iOS零組件！　外資加碼譜瑞和義隆、祥碩降評

全球PC半導體市場進入第四季前仍疲弱，不過與 相對具韌性，美系外資同時看好台股相關族群表現，調升譜瑞-KY（4966）、義隆（2458）評等，相對下調祥碩（5269）至「減碼」。

2025-10-03 13:14

讀者迴響

熱門新聞

花200元抱走2.27億！威力彩得主「買法曝光」

快訊／花15元買飲料發票中千萬　17名幸運兒清單曝光

威力彩2.27億一注獨得　高雄彩券行自爆「才去南投拜拜」開大獎

分析師：AI浪潮只有「2檔股票」值得長期持有

台積電刷1400天價　台股大漲355點同步創高

47萬稅金免繳！母子繼承3900萬遺產　靠憲法判決神反轉

合庫銀與高等檢察署簽署合作意向書　共創金融守護圈

小資族好入手　今起「1台錢」可交易櫃買黃金現貨

觀光署前署長周永暉將接任台灣港務公司董事長　預計本月13日上任

威力彩2.27億頭獎「一注獨得」！獎落高雄旗津

1年被動收入50萬OL想躺平！網見1關鍵：可以退休了

股市名師預言：金價將挑戰每盎司2萬美元

入手黃金好Easy　10月1日起「1台錢」即可交易櫃買黃金現貨

中國與澳洲礦商爭議估難僵持　海岬型船期貨價回升逾1100美元

AI電力被動元件、繼電器營運看俏

堰塞湖高含砂水流超標4倍！水利署：與開口堤無關

「100張股票」全變壁紙！不敗教主苦笑：我一樣會賠錢

2地加油發票中大獎　全落在台北市

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
獨／直擊光復「救災超人手在抖」原因藏洋蔥！

獨／直擊光復「救災超人手在抖」原因藏洋蔥！
KARA知英羞喊「想叫大聲歐巴」　曾被已讀不回⋯他急下跪道歉XD

KARA知英羞喊「想叫大聲歐巴」　曾被已讀不回⋯他急下跪道歉XD

政院擬編200億花蓮重建　傅崐萁喊看卓榮泰誠意、應立即啟動國賠

政院擬編200億花蓮重建　傅崐萁喊看卓榮泰誠意、應立即啟動國賠

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

苗栗隨機殺人！女童「胸部中刀」送醫搶救　兇嫌與警對峙中

苗栗隨機殺人！女童「胸部中刀」送醫搶救　兇嫌與警對峙中

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366