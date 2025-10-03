人民幣拚國際化10年　謝金河：美元、美債不可取代性

▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

取代美元，一直是國際上熱議話題，不論歐元、人民幣都被視潛在貨幣工具，財信傳媒董事長謝金河以「美元，美債的不可取代性」為題撰文指出，中國試圖減持美元、美債，但全球貨幣交易仍然以美元，占比達89.2%，而外國人持有美債部位創下9.1587兆美元新高紀錄，意味效果不彰。

以下為謝金河「美元，美債的不可取代性」臉書全文：

[廣告]請繼續往下閱讀...

從2016年人民幣加入國際貨幣基金提款權以來，人民幣國際化喊了將近10年，2021年中國大陸規模減持美債5824亿美元，在美中角力下，大家都很擔心美債從此一蹶不振！不過2025年駛過四分之三，回頭來看，世界仍然很難捨棄美元。

首先是中國減持美元，讓全球央行的美元比重一度降至56.2%，現在爬升回到57.74%，歐元從21.13降到20.06%，但人民幣占比只有2.13%，比重仍然很低。中國不斷努力想要讓人民幣國際化，但成效不彰。

其實次是中國把減碼美債的資金拿去購買黃金，白銀，造成黃金，白銀大漲，而中國減持的美債被英國，日本央行接走！本來大家覺得中國減持美債會重創美國經濟，現在回頭看，外國人持有美債部位不但沒有減少，反而創下9.1587兆美元新高紀錄。

三，全球貨幣交易仍然以美元為主，22年美元佔比88.4%，如今上升至89.2%，人民幣從7%上升至8.5%，和美元的差距仍然很大。

這些年，金磚國努力棄美元，力圖讓人民幣取代美元，這過去10年收效有限！

