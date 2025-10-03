台積電刷1400天價　台股大漲355點同步創高

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

中秋連假前台股再衝一波！台股今（3）日在台積電（2330）股價衝至1400元新高帶頭下，大盤指數上攻至26700點以上，開盤一個半小時大漲355.89點，指數來到26734.28點，創史上新高。

台股今日以上漲56.71點、26435點開出，雖早盤一度收斂上漲不到百點，惟在台積電一路攀升帶頭下，大盤一路走高，指數在早盤創下26734.28點新高。

台股從9月起驚驚漲，統計至今日盤中刷下新高計算，一個月以來，指數大漲逾1成。