應材示警「擴大出口管制」衝擊營收 　股價盤後大跌

▲應用材料。（圖／應材提供）

記者高兆麟／台北報導

美國晶片設備大廠應用材料（Applied Materials）警告，由於美國政府擴大出口限制清單，2026財年營收恐將減少6億美元。消息一出，應材股價2日盤後重挫。

應材2日在美股正常盤勁揚2.69%、收223.59美元，創2024年7月16日以來收盤新高；盤後股價一度重挫逾5%。

根據外媒《路透社》報導，應材在文件中指出，新規將使部分產品出口、以及特定零組件與服務供應至部分中國客戶更加困難，除非獲得出口許可。公司同時估計，第四季營收也將因此減少約1.1億美元。

美國商務部本周一進一步擴大黑名單範圍，將被列管公司的多數持股子公司納入，意在防堵中企及其他國家企業透過子公司規避出口限制。

事實上，應材與荷蘭艾司摩爾（ASML Holding）等設備大廠，近來已面臨中國市場需求疲弱及美國關稅壓力。應材8月時便已釋出疲軟的第四季營收與獲利展望。業界認為，新規恐進一步衝擊全球供應鏈，並大幅增加須申請美國出口許可的企業數量。

另一方面，美國政府持續推動半導體供應鏈在地化。商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）受訪時表示，華府正向台灣提出「五五製造」方案，希望分散晶片生產，降低依賴。

根據應材財報，第三季營收年增8%至73億美元，優於市場預期的72.2億美元；2024財年全年營收則年增2.5%，達271.8億美元。