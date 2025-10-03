輝達對中東晶片出口交易延宕5個月　曝「黃仁勳感到挫折」

▲輝達執行長黃仁勳。（圖／路透）

記者高兆麟／台北報導

根據《華爾街日報》引述知情人士報導，一項價值數十億美元、涉及輝達（NVIDIA）人工智慧（AI）晶片出口至阿拉伯聯合大公國（阿聯）的協議，自今年5月簽署以來至今已停滯近五個月，進展不如預期，讓輝達執行長黃仁勳與部分美國官員感到挫折。

根據協議內容，阿聯承諾對美國進行投資，作為交換條件，美方同意每年提供數十萬顆 NVIDIA 晶片。不過談判過程中，阿聯尚未完成承諾的投資，使美方官員對延宕原因感到不解。該交易是否能成行，關鍵仍取決於美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）的核准，因為所有晶片出口需獲得商務部許可。

報導指出，盧特尼克堅持阿聯必須先完成投資，美方才會批准晶片出貨，此舉導致協議推進速度緩慢。另一方面，阿聯與中國保持密切關係，也引發美國內部對晶片可能流向中國 AI 產業的疑慮，增加國安風險考量。

據悉，黃仁勳與 NVIDIA 高層曾私下對談判進度遲緩表達不滿，但公司對外回應否認此說，強調並不擔心交易處理方式。對盧特尼克而言，這項談判極具政治敏感性，他近期也因關稅政策與 H-1B 簽證費用等問題備受外界批評。

目前，阿聯正依循「1:1」模式推進協議，即投資多少金額，就能獲得等值的 NVIDIA 晶片。預計到今年底，阿聯將至少在美投資 10 億美元，並換取等值的 10 億美元晶片，惟最終可能還需支付額外成本。