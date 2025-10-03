超高齡社會來襲！樂齡財務規劃超前部署　10／7理財憑中信見分曉

▲中國信託銀行、《ETtoday》攜手舉辦理財憑中信線上直播講座。（圖／中信銀提供）

記者巫彩蓮／台北報導

迎接超高齡社會，臺灣人真的準備好了嗎？辛苦一輩子，賺到什麼時候才可以好好迎來美好的樂齡生活？「養兒防老」的觀念正在改變，特別是年輕世代對於老後依靠子女照顧的期待也逐漸式微，及早規劃才能做好超前部署樂齡財務規劃。

中國信託銀行與《ETtoday》攜手舉辦理財憑中信線上直播講座，由資深財經主播劉姿麟專訪中國信託銀行與資誠企業管理顧問公司，將在2025年10月7日（週二）晚上7點於中國信託財富管理LINE官方帳號，與大家分享面對老後生活，如何及早準備才能夠用又安心。

根據中國信託銀行與資誠聯合會計師事務所攜手發布《2025家庭理財暨樂齡金融白皮書》，針對35歲以上年齡層的家庭角色客群進行深度訪談，完整分析人口、家庭、退休、照護與財務傳承等議題，包括單身照顧父母者、三明治族、與子女同住長輩等多元家庭型態，本次不僅為數據調查，更可成為未來家庭財務「行動指南」。

三明治世代壓力大 理財需及早部署

中國信託銀行理財專家指出，當前30至55歲的「三明治世代」最常面臨上有父母、下有子女的雙重壓力，加上通膨與物價高漲，光是「活在當下」就已不容易，更遑論為退休或傳承做長期準備。專家提醒，理財絕不能等，應及早檢視自身財務狀況，並透過「活、留、存」財富金三角概念，建立規律的財務規劃，才能兼顧生活品質與未來保障。

養兒防老觀念淡化 自我退休規劃當道

資誠執行董事則分析，隨著世代價值觀轉變，過去「養兒防老」的觀念逐漸式微，年輕一代更傾向「養自己防老」。調查發現，受訪者普遍希望提早退休，卻缺乏實際規劃，形成「想得多、做得少」的矛盾。即使願意給下一代最好的教育與生活條件，但一旦提到財產傳承，許多人卻因不知如何開口或擔心引發爭議，而選擇避而不談，導致資產移轉時機延誤。

及早規劃 才能無憂享受樂齡人生

中國信託銀行表示，無論財力多寡，理財關鍵在於「提早開始」，透過紀律投資，逐步打造屬於自己的樂齡藍圖。專家也提醒，妥善的退休規劃應搭配傳承計畫，避免因突發狀況導致家庭糾紛，才能真正守護一生心血、擁抱美好的樂齡生活。



