港務公司邀公主遊輪日本團隊來訪　爭取成為東北亞郵輪重要節點

▲港務公司總經理王錦榮赴日本招商，成功邀請嘉年華日本總裁堀川覺及公主遊輪港口營運總監鈴木宇夢來台踩線，為嘉年華集團郵輪航線布局台灣揭開新篇章。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

為強化台灣港口在亞洲郵輪市場的能見度，台灣港務公司積極拓展國際郵輪合作，特別鎖定嘉年華集團(Carnival Corporation)旗下之公主遊輪(Princess Cruises)為重點行銷對象。此次受邀來台的嘉年華日本總裁堀川覺(Satoru Horikawa)及公主遊輪港口營運總監鈴木宇夢(Hiromu Suzuki)，均為具決策權之高層主管，對航線規劃具有直接主導權，其來訪對未來航線布局具有重大意義。

為推動台灣郵輪觀光，港務公司於今年邁阿密國際郵輪展(Seatrade Cruise Global, Miami)期間與觀光署共同積極行銷台灣郵輪港口，期間獲悉公主遊輪將於2027年新增藍寶石公主號(Sapphire Princess)部署於亞洲市場。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲為吸引公主遊輪及嘉年華集團旗下郵輪增加靠泊，港務公司安排造訪台中、台南、高雄及澎湖知名景點並現勘旅運中心。（圖／港務公司提供）

因此，港務公司總經理王錦榮已於5月及8月兩度率團前往東京拜會公主遊輪日本團隊，誠摯邀請其來台踩線考察。隨著船隊擴張，對多元掛靠港口的需求勢必增加，本次行程也讓公主遊輪團隊實地評估基隆、高雄、台中、澎湖及臺南等港口設施與接待能量，並加深對周邊觀光資源的了解，為未來將更多台灣港口納入航線規劃奠定基礎。

公主遊輪長期深耕亞洲市場，目前旗下鑽石公主號（Diamond Princess）以日本為母港經營，未來將持續規劃更多元的東北亞航程；隨著藍寶石公主號（Sapphire Princess）於2027年回歸亞洲船隊，未來航程將更加多元。

▲公主遊輪疫情前為台灣占比第二大的郵輪公司。（圖／港務公司提供）

港務公司表示，過往公主遊輪自日本出發多以基隆港為主要掛靠港，但台灣港群其他港口同樣設施完善、具備國際競爭力，期盼藉由此次踩線，讓業者更深入認識各港口及周邊觀光資源，進而將更多台灣港口納入航線規劃。

港務公司總經理王錦榮表示，本次踩線活動之所以能順利推動，關鍵在於港務公司與交通部觀光署的合作，共同整合港口與觀光資源，發揮跨部門行銷綜效。港務公司展現港口設施量能與專業接待服務，觀光署則推廣在地文化與觀光特色，形成完整行銷方案，進一步提升台灣對國際航商的吸引力。未來將以「建立台灣郵輪品牌」為目標，持續深化國際能見度，推動台灣成為東北亞郵輪航線的重要節點。