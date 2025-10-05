ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

10月首批債券ETF配息出爐　8檔年化配息率站上6％

▲美金,美元,usd,us dollars。（圖／路透）

▲債券ETF配息出爐，非投等債表現佳。（圖／路透）

記者巫彩蓮／台北報導

9月FOMC會議重啟降息循環，點燃債市資金動能，一周間全球債券基金淨流入金額跳增百億美元，加上美國政府停擺，小非農數據不如預期，引發市場對美國聯準會(FED)年底前降息兩碼的預期心理。隨著時序邁入第四季，台股掛牌的債券ETF也揭開第四季首次配息序幕，統計10月首批債券ETF配息，年化配息率站上6%的有8檔，包含3檔非投等債、2檔BBB級債、2檔產業債，以及1檔主動債，顯見美國聯準會啟動降息期間，仍以非投等債最能展現配息競爭力。

▲▼債券ETF配息。（圖／記者巫彩蓮攝）

市場法人表示，當降息循環啟動，從銀行定存到高股息標的，都會開始面臨一波降息潮，有現金流規劃需求的投資人，可以尋找殖利率高、配息相對穩定的標的，加入資產配置中，強化投資組合的收益穩定度；若現金流需求較高，甚至可將此類資產作為核心配置部位。

凱基美國非投等債(00945B)ETF研究團隊表示，長線來看，債市走勢仍以美國就業數據與FED降息動作為主要觀察重點，美國政府單位停擺若導致官方經濟數據發布延遲，FED將參考民間數據做為政策依據，近日公布的小非農數據不如預期，帶動十年期公債殖利率走跌，加上通膨沒有太大變化，預期年底前FED仍有降息兩碼空間。

考量年底前十年期公債殖利率將維持4%-4.5%之間區間震盪，美國經濟也沒有衰退風險，今明兩年非投資等級企業違約率仍低於長期平均，債券ETF投資建議留意債信品質穩健、具備票息吸引力的美國非投資等級債，以票息收益強化資產配置收益來源。

關鍵字： 債券ETF降息潮非投等債美聯準會債市動態

【不忍了】徐榛蔚說明會遭嗆爆！　災民怒喊「講廢話」、原地開睡

10月首批債券ETF配息出爐　8檔年化配息率站上6％

