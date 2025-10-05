新機交付、旅客需求成長助攻　長榮航看好明年客運營收續增　

▲長榮航空總經理孫嘉明。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／達拉斯報導

長榮航空（2618）總經理孫嘉明今日表示，隨著航班與旅客持續增加，看好明年客運營收有望高於今年，2026年整體營收也有信心優於2025年。

孫嘉明指出，北美市場是長榮航營收主力，目前占比已突破4成。繼今年啟航的達拉斯航線後，年底將增班至每日1班，並考慮西雅圖季節性增班，同時評估華盛頓、波士頓與紐約等新航點。若交機進度順利，明年北美航班有望突破每週百班。

目前長榮航已經在美國有9個客運航點，且轉機客占比達6成，主要銜接越南、泰國、菲律賓與印尼，台灣轉機樞紐地位也正進一步提升。

至於歐洲部分，孫嘉明則表示，米蘭航線將於2026年1月增至每日1班，使歐洲班次達每週35班，西班牙與北歐仍在評估名單，不過他也指出，在歐洲航線上，不是不想增班，而是有航權上問題，例如慕尼黑就比較難增班。亞洲方面，今年10月開航的桃園－釜山則是每天1班，香港與澳門市場不只競爭激烈，且需求也下滑，但整體表現還是優於去年。

孫嘉明指出，平均票價雖較疫後略有回落，但仍高於2019年疫前水準，2025年與2026年票價預計持平，同時由於新機交付與高艙等需求增加，也將持續推升客運營收。

孫嘉明也透露，商務艙等旅客需求有顯著的成長，除了商務客外，現在也有不少團體旅遊客也願意自行加價升等商務艙，顯示市場結構正朝高值化發展。