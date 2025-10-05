北極航道讓中歐縮短22天航程　目前僅夏天適合且有環保與救難疑慮

▲全球暖化造成北極融冰，估計2030年可望實現全年航行。（圖／達志影像／美聯社）

記者張佩芬／綜合報導

本月10日將有一艘自寧波洲山港開航的貨櫃船「伊斯坦布爾橋」輪，經北極航道駛抵英國的佛列斯多港，大陸方面宣稱可讓中國與歐洲間減少22天航程，減少碳排約50%，雖然目前因為天候問題，估計僅7-10月適合航行，但因估計隨著全球暖化，2030年可望實現全年航行，除了中國積極推動，美國總統川普也公開喊話要拿下航道必經地格陵蘭。

大陸方面表示該航線開通不僅為寧波舟山港成功拓展至北極航道，補齊其全球航線網路「最後一塊拼圖」，還為中國企業應對全球貿易的不確定性、拓展國際物流新通道提供了有力支撐，也是「一帶一路」倡議下「冰上絲綢之路」建設重要實踐成果。

[廣告]請繼續往下閱讀...

中歐北極快航的單程運輸僅需18天，相較於傳統的通過蘇伊士運河或好望角，最多縮短22天航程，減少約50%碳排放。這條航線是繼「嘉華寧波號」於2024年從寧波舟山港啟航至德國威廉港歷時26天后，再創中歐快航時效新紀錄，被視為中國高端製造、跨境電商、新能源等產業在國際物流領域的重要發展。

不過貨櫃船的評估報告指出，北極航道僅在夏季，約7–10月具備營運可行性，10月後氣候條件惡化，航行風險顯著升高，且需依賴破冰船等措施，不僅增加成本，也對環境造成不利影響。

目前北極航道的基礎設施尚不成熟，包括航行導航、搜救能量、加油補給與通信系統，均不足以支撐大規模、全年性營運。再者，隨著北極地區加速暖化，該航道的開發可能加劇冰層消融，並因航運活動帶來二氧化碳與黑碳排放，對當地生態系統產生負面衝擊。

國際海事組織(IMO)等相關機構已對北極水域航行船舶提出明確要求，包括船舶設計與結構強化、必須提交營運航線與搜救／污染應變計畫，以及針對排放的限制措施。同時，北極航路涉及多國利益，尤其涵蓋俄羅斯、歐盟、中國及挪威等，地緣政治的不確定性亦增加了海運業者的營運風險。

另有部分託運人基於永續發展與生態保護考量，已明確要求合作的航運公司避免使用北極航線，進一步限制了該航道的商業吸引力。

早在2020年，包括地中海航運、達飛航運、赫伯羅德與長榮海運、Kuehne + Nagel等八家著名海運與物流業者簽署海洋保護協會的北極航運承諾，承諾出於對環境的考慮，放棄通過北海航線(NSR)運輸貨物。Asos、H&M和Nike等零售商，也簽署了該承諾。

相關研究指出，如果在北極航道船舶擱淺或漏油，難以獲得貨物回收或清理服務，因此通過北極航線運送貨物的運送人仍然存在重大危險。海洋保護協會指出，如果發生事故、擱淺或漏油，對敏感生態系統的影響可能是巨大的，並可能對社區的生存方式造成永久性傷害。

相關研究顯示，北極的浮冰可能在2030至2050年間完全消失，估計在2030年左右，具備穿越1.3公尺冰層的冰級貨輪將可暢行於北極航道，俄羅斯則努力讓北極航道在2025年全年航行。