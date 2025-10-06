這間超商一次開出2個「發票大獎」送1200萬　眾人搶朝聖地點曝光

▲宜蘭市全家超商文昌店。（圖／翻攝自Google Maps）

記者柯沛辰／綜合報導

今年7、8月統一發票開出17張1000萬元大獎、17張200萬元特獎，合計34張，其中有18張從超商及超市開出。不過，令人眼睛一亮的是，宜蘭市全家超商文昌店竟在同一期分別開1000萬、200萬元2個大獎，讓網友們直呼「好神」搶著朝聖。

賦稅署說明，114年7、8月期統一發票獎金千萬元特別獎獎號「53960536」中獎發票有17張，其中9筆消費金額未達百元；200萬特獎獎號「51509866」也是17張中獎，其中7筆消費金額未達百元。領獎期間為今年10月6日至明年1月5日。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，有眼尖網友根據賦稅署公布的7、8月中獎清冊發現，宜蘭市文昌路118號、120號的全家超商文昌店，竟在同一期開出「雙響炮」，同時送出1000萬元特別獎、200萬元特獎，且消費內容分別是150元的菸品、225元的菸品，堪稱是本期統一發票的最大贏家。

▼幸運兒花225元抱走200萬元特獎。（圖／財政部）

▼另一名幸運民眾花150元爽中1000萬元特別獎。（圖／財政部）

賦稅署提醒，為避免錯失領獎先機，民眾可先下載財政部統一發票兌獎APP，申請或綁定手機條碼，透過該兌獎APP將各式載具完成歸戶及至財政部電子發票整合服務平台設定領獎帳戶，或中獎時直接使用該兌獎APP即時領獎，，還可節省4萬元印花稅。

至於紙本發票中獎者，請於領獎期限內向第一銀行、彰化銀行、全國農業金庫、金門縣信用合作社、連江縣農會信用部等實體領獎據點兌領獎金。