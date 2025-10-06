高市早苗勝選效應！日圓失守150　日股飆漲逾4%創新高

▲高市早苗當選自民黨第29任總裁，日圓貶、日股創新高。（圖／路透）

記者陳瑩欣／綜合報導

日本政壇出現重大轉變，高市早苗當選日本自民黨領導人後，日圓兌美元在台北時間今（6）日上午11點半後貶破150大關，為近9周新低；日股午盤飆漲逾4%，首度突破4萬7000點大關。

日經225指數今日上午盤暴漲4.6%，收報47,852.29點，下午盤開盤再以47875.83點開出，持續創歷史新高；東證指數（Topix）上漲2.7%。

30年期日本公債（JGB）價格暴跌，殖利率逼近歷史高點；兩年期公債殖利率則下滑，反映市場預期日本央行（BOJ）可能延後升息。日圓兌美元貶值超過1%，兌歐元更創下歷史新低。

《路透社》引用Asset Management One首席策略師淺岡仁（Hitoshi Asaoka）觀察，市場原預期日經指數年底來到4萬8000點水準，但隨著高市當選自民黨黨魁，日股衝高的預期會提前來到。

淺岡仁表示，「市場歡迎她的擴張財政政策，但由於自民黨仍為少數黨，能否實現仍有變數，日經年底前可能出現回檔。」

政策新格局

高市周一已開始籌組內閣，據媒體報導，她計畫任命前防衛大臣木原稔（Minoru Kihara）出任內閣官房長官，並邀請前外相茂木敏充（Toshimitsu Motegi）重掌外交部，但財務大臣人選尚未明朗。

在黨魁選舉前，市場已出現所謂「高市交易」（Takaichi trade）——做多日本股票、做空長天期公債——押注這位崇尚已故前首相安倍晉三「安倍經濟學」的老將勝出。

近數周來，因市場預期日銀最快可能於本月升息，2年、5年與10年期公債殖利率紛紛升至2008年金融危機以來高點；長天期殖利率則回落，使收益率曲線趨平。