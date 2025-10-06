王齊麟升格當爸！土銀生育補助趕進度　拼發首波10萬元

▲左起土地銀行董事長何英明、奧運羽球男子雙打金牌得主王齊麟。（圖／土地銀行提供）

土銀旗下擁有2屆奧運羽球金牌的運動員王齊麟傳出妻子陳詩媛懷孕的好消息，公股行庫圈大為振奮，認為王齊麟有機會讓財政部100%持股的3家官股銀行調升生育補助進度加快，王齊麟應可成為首批領到土銀10萬元生育補助的員工。

王齊麟因拿下2屆奧運金牌，獲土銀董事長何英明表揚記大功，並由8職等升為9職等，從高級辦事員直升襄理，由於王齊麟除了土銀行員的薪水之外，還有營養費和特別營養費，整體而言收入相當於土銀11職等經理。

土銀發言體系透露，只要是公司的銀行員，都適用現有生育補助，土銀每年約有百人適用這類生育補助。

財政部長莊翠雲今年3月在立法院接受質詢時也透露，包括台銀、土銀與輸出入銀行等3家財政部100%持股的銀行生育補助研擬調升中，目前台銀、輸銀生育補助皆為1萬元，土銀則為6000元，3銀行皆已編列預算，希望可拉至10萬元。

財政部官員指出，台銀、土銀與輸銀生育補助案已在上半年報至行政院核准，但卡在立法院預算審查尚未過關，若這個會期順利通過，最快要明年執行，正好可以趕上王齊麟的小孩出生。

