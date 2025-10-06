TECH WORLD館感恩之夜　與44國、50個展館代表共度中秋

▲TECH WORLD館今晚感恩之夜舉辦剝柚子大賽，前三名獲贈台灣伴手禮。右二為該館名譽會長黃志芳。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

大阪世博會台灣的TECH WORLD館於今(6)晚舉辦中秋節「感恩之夜」，邀請世博各國館長與代表齊聚一堂，以月圓象徵的團圓寓意，傳遞誠摯謝意與「共好」精神。活動由TECH WORLD館名譽會長黃志芳主持，吸引了極高規格的國際參與，計有來自44個國家、50個展館，總計131位貴賓與會。

活動包括美國、日本、韓國、澳洲、智利、加拿大、泰國等的世博各國館長與代表蒞臨現場，館方感謝各國展館在世博期間的協助與陪伴，並藉由台灣中秋節「月圓人團圓」的文化意涵，傳遞誠摯謝意與「共好」精神，促進跨國界的情感交流。

▲TECH WORLD館名譽會長黃志芳James(中)、館長邱揮立(右2)、張如蕙主任(右1)與澳洲館代表合影。（圖／貿協提供）

活動以「月亮」作為核心對話主題，呼應台灣中秋節文化中「團圓」與「思念」的象徵，表達「千里共嬋娟」的美好願景。此文化分享不僅拉近TECH WORLD館與各國館方的情感距離，更營造出跨越國界、共享節慶氛圍的難得場景。

為了讓國際嘉賓體驗台灣中秋習俗，現場特別設計「剝柚子大賽」。許多嘉賓為首次嘗試剝柚子，活動充滿歡笑與驚喜，使傳統節慶化為極具吸引力的跨文化交流亮點。

▲TECH WORLD館名譽會長黃志芳(右二)與日本館館長(左一)交流。（圖／貿協提供）

黃志芳致詞時感謝各國展館的協助與陪伴，他說：「在這段世博旅程中，大家並非只是鄰居，更是彼此支持的重要夥伴。因為有你們的協助、支援與陪伴，TECH WORLD館才能從一個展館，成為一個真正有溫度的國際交會點。」

「TECH WORLD館對未來的想像不僅僅是科技的突破，更是建立人與人之間的理解、連結與共創。」

TECH WORLD館在世博期間的亮眼表現，使其成為園區內最具溫度且受觀眾期待的展館之一，自開幕以來，已接待超過110萬名觀眾，並獲得國際組織「世界博覽會奧林匹克評選」(World Expolympics)頒發「最佳展覽或展示獎(Best Exhibition or Display」銅獎。