快訊／金價再創新高！　黃金期貨一度突破4000美元大關

▲黃金期貨今一度突破每盎司4000美元。（圖／翻攝Investing網站）

記者葉國吏／綜合報導

國際金價再度刷新紀錄，今早台灣時間8點15分，美國黃金期貨短暫突破每盎司4000美元，達到4000.05美元後回檔至3983.15美元附近震盪。今年以來金價已飆升近50%，成為市場焦點，而背後推升的多重因素值得關注。

黃金雖是「零利息」商品，但因美國總統川普（Donald Trump）的政策帶來經濟與地緣政治的不確定性，加上聯準會（Fed）持續降息及各國央行為降低美元資產比重而進行大量黃金購買，使得金價持續上攻。這些因素，讓投資者對黃金的避險功能更加青睞。

近期美國政府的關門事件更是加劇了市場的擔憂。官方無法揭露完整的經濟數據，導致投資者對美國經濟前景的信心減弱，再次推升金價走高。黃金的避險價值，在這種充滿疑慮的環境下，顯得更加重要。

Pepperstone集團分析師艾哈邁德．阿西里（Ahmad Assiri）表示，聯準會降息和勞動市場疲軟是支撐金價的主要因素。他同時提醒，短期內金價若出現回檔，可能是健康的修正階段，長期的上漲格局仍然穩固。金價的未來走勢，或將取決於市場如何消化這些動態變化。