飾金飆每錢14990元天價　銀樓業：年底高點提前實現

▲銀樓飾金照。（圖／記者陳瑩欣攝）

記者陳瑩欣／台北報導

國際黃金報價今（7）日創新高，國內銀樓金飾牌告價格也跟著走揚，中秋連假結束上午11點半開工第一盤即刷每錢新台幣14990元天價，台北市金銀珠寶公會副理事長、金加家珠寶董事長石文信直呼「1錢1萬5這周看得到」、「年底高點提前實現」。

▲2025年10月7日銀樓飾金牌告再創新高。（圖／記者陳瑩欣翻攝）

受到美國政府關門影響，黃金持續走揚，紐約黃金今日期貨價格觸及每盎司4000美元大關，現貨黃金衝出3976.94美元新紀錄。石文信觀察，這次美國關門時間特別久，大卡車關稅、台積電晶片在美策略等不確定因素，預期年底前可望衝上每盎司4000美元。

「景氣差、通膨嚴重，美國有降息壓力，黃金會愈來愈高。」石文信表示，各國央行大量採購黃金，美債的支撐點可能會破，加上科技進步對黃金穩定傳導、抗氧化需求亦存在，增加價值。

中國央行同時公告，9月末黃金儲備約達2303.523噸，月增1.24噸，為連續第11個月增持黃金。高盛預計，由於新興市場央行可能會繼續將其儲備進行結構性多元化配置，增加黃金持有量，2025年和2026年央行的黃金購買量將平均達到80噸和70噸。

高盛將2026年12月金價預測值由4300美元上調至每盎司4900美元。

台銀貴金屬部黃金交易報告引述摩根大通(JPMorgan)分析資料指出，對黃金以及比特幣的投資需求來自於貶值交易(debasement trade)，反應出投資人對地緣政治風險、政策不確定性、長期通膨、主要經濟體財政赤字的擔憂，以及對新興市場法幣的不信任。

City Index與FOREX.com分析師Fawad Razaqzada報告，金價在今年已上漲超過40%，為1979年以來最佳表現，在沒有明確反轉訊號前，對金價仍是偏多看待，看好金價在今年底有機會挑戰每盎司4000美元，然就技術指標來看金價短線已超買，不排除有回調風險，預期支撐價位將落在每盎司3500美元至3700美元之間。