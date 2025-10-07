快訊／台股衝27211點史上最高收盤　台積電漲35元至1435

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（7日）開高走高，加權指數終場大漲450.89點，以27211.95點作收，為史上最高收盤價，漲幅1.68％，成交量5562.03億元。
美股前一交易日漲多跌少，台股上午以大漲268.22點開出，指數開高走高，盤中最高達27301.42點，亦為史上新高，最低27017.08點，終場收在27211.95點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲35元來到1435元，漲幅2.5％，盤中最高1445元，刷新天價；鴻海（2317）上漲2元至228.5元；聯發科（2454）上漲5元至1325元；廣達（2382）上漲8.5元來到308.5元；長榮（2603）下跌0.5元至180元。
今天漲幅前5名個股為麗臺（2465）上漲5.7元，漲幅10％；歐格（3002）上漲1.6元，漲幅9.97％；第一銅（2009）上漲4元，漲幅9.95％；愛普*（6531）上漲36元，漲幅9.94％；京鼎（3413）上漲30.5元，漲幅9.93％。
跌幅前5名個股則為銘旺科（2429）下跌11.5元，跌幅9.06％；展達（3447）下跌5.2元，跌幅7.46％；智邦（2345）下跌80元，跌幅7.24％；一詮（2486）下跌5.1元，跌幅5.96％；台光電（2383）下跌70元，跌幅5.36％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|麗臺（2465）
|62.7
|▲5.7
|▲10.0％
|歐格（3002）
|17.65
|▲1.6
|▲9.97％
|第一銅（2009）
|44.2
|▲4.0
|▲9.95％
|愛普*（6531）
|398.0
|▲36.0
|▲9.94％
|京鼎（3413）
|337.5
|▲30.5
|▲9.93％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|銘旺科（2429）
|115.5
|▼11.5
|▼9.06％
|展達（3447）
|64.5
|▼5.2
|▼7.46％
|智邦（2345）
|1025.0
|▼80.0
|▼7.24％
|一詮（2486）
|80.4
|▼5.1
|▼5.96％
|台光電（2383）
|1235.0
|▼70.0
|▼5.36％
資料來源：證交所
