快訊／台股衝27211點史上最高收盤　台積電漲35元至1435

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（7日）開高走高，加權指數終場大漲450.89點，以27211.95點作收，為史上最高收盤價，漲幅1.68％，成交量5562.03億元。

美股前一交易日漲多跌少，台股上午以大漲268.22點開出，指數開高走高，盤中最高達27301.42點，亦為史上新高，最低27017.08點，終場收在27211.95點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲35元來到1435元，漲幅2.5％，盤中最高1445元，刷新天價；鴻海（2317）上漲2元至228.5元；聯發科（2454）上漲5元至1325元；廣達（2382）上漲8.5元來到308.5元；長榮（2603）下跌0.5元至180元。

今天漲幅前5名個股為麗臺（2465）上漲5.7元，漲幅10％；歐格（3002）上漲1.6元，漲幅9.97％；第一銅（2009）上漲4元，漲幅9.95％；愛普*（6531）上漲36元，漲幅9.94％；京鼎（3413）上漲30.5元，漲幅9.93％。

跌幅前5名個股則為銘旺科（2429）下跌11.5元，跌幅9.06％；展達（3447）下跌5.2元，跌幅7.46％；智邦（2345）下跌80元，跌幅7.24％；一詮（2486）下跌5.1元，跌幅5.96％；台光電（2383）下跌70元，跌幅5.36％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 麗臺（2465） 62.7 ▲5.7 ▲10.0％ 歐格（3002） 17.65 ▲1.6 ▲9.97％ 第一銅（2009） 44.2 ▲4.0 ▲9.95％ 愛普*（6531） 398.0 ▲36.0 ▲9.94％ 京鼎（3413） 337.5 ▲30.5 ▲9.93％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 銘旺科（2429） 115.5 ▼11.5 ▼9.06％ 展達（3447） 64.5 ▼5.2 ▼7.46％ 智邦（2345） 1025.0 ▼80.0 ▼7.24％ 一詮（2486） 80.4 ▼5.1 ▼5.96％ 台光電（2383） 1235.0 ▼70.0 ▼5.36％

資料來源：證交所