台積電股價太高！她1原因「想改買0050」　一票搖頭：也不會好看

▲台積電。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

台積電（2330）價格已破1400元，就有網友發文表示，這個價格對小資族而言，根本是天價！所以似乎已經有些人改買0050，這樣不只可以間接持有台積電，還能分散風險，大家覺得這個策略如何呢？貼文曝光後，引起網友討論。

這名網友在Dcard上，以「棄台積電改抱0050」為標題發文，提到台積電現在的股價對小資族而言，根本就是天價，與此同時，她就發現一個有趣的現象，那就是很多人開始改買0050，看來真的有很多人跟她一樣，覺得買不起台積電又不敢追高，所以乾脆買0050，這樣不僅可以間接持有台積電，還可以分散風險。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO接著還說，其實0050今年也是長了不少，規模更突破7600億元，大家覺得這樣的策略如何？會想直接挑戰台積電，還是穩穩的抱住0050就好？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「分散什麼風險？台積跌，0050也不會好看」、「所有的晶片都要台積電，你覺得會到多少」、「今天剛買一張，打算長期持有，之後定期定額買，直到崩盤那天再身家All in」。也有網友表示，「不是有零股嗎」、「買不起整張可以買零股」、「可以買零股」、「是不會買零股？0050現在這個占比配置叫分散風險嗎」。

台積電股價已破1400元，有些投資人不敢追高，或者擔心錯失投資行情，進而投資0050。0050與台積電的投資人數差異持續縮小，截至10月3日那周，僅落後2萬1132人。此外，0050今年因為調降費用率、股價分割，帶動市值型投資熱潮，近期規模更突破7600億元，是境內、外規模最大基金。