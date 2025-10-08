飾金飆每錢15170元天價　民眾拿6條粗金鏈賣銀樓換近百萬

▲銀樓飾金報價持續飛升。（圖／記者陳瑩欣攝）

記者陳瑩欣／台北報導

國際現貨黃金首度衝破每盎司4020美元大關，至今（8）日下午1點左右報價來到4029.39美元，國內飾金飆上每錢1萬5170元新天價，也是首度衝破「萬5」整數水準， 銀樓業者指出，有民眾拿出6條超粗的金鏈子換錢，抱走近百萬元。

業者估算，1條款式古典的純金粗金鏈通常都有1兩以上的重量，若以今日1錢1萬5170元的價格來算，至少有新台幣91萬的價值。

台北市金銀珠寶公會副理事長、金加家珠寶董事長石文信也透露，最近出現「買小量、一次賣多」的現象。

石文信分析，由於金價1錢已來到1萬5170元，上門買金飾的人若只準備15萬元，已買不到一兩黃金，最近散戶進場只敢「一兩、一兩」慢慢撿，但持續有人進場加購。

比較特別的是拿出黃金回售的人，石文信觀察，這些收藏者交易低調，佔總來客量不到2成，但一出手就抱走近百萬現金的案例確實增加。另有銀樓業者感嘆，金價走高，經營店面投入保全成本也一直增加。

荷蘭國際集團（ING）研報稱，黃金價格已達到每盎司4000美元的歷史高位，展望未來，各國央行仍在買入，儘管金價創下歷史新高，但中國央行9月份仍連續第11個月增持黃金。 研究人員認為，只要川普貿易戰仍在繼續，地緣政治風險依然高，黃金仍有進一步的上漲空間。