發掘在地創新力量！第三屆「小店永豐計畫」揭曉10家亮眼小店　加碼「小店學」串聯資源助地方再升級

▲▼（業配）第3屆小店永豐計畫發表會X故事展X小店市集。（圖／記者周宸亘攝）

▲第四屆「小店永豐計畫」即日起正式開放報名，同時宣布，將自今年11月起啟動為期一年的「永豐小店學」系列講座。（圖／記者周宸亘攝，下同）

記者楊智雯／台北報導

走進台灣各鄉鎮，總能發現那些規模不大卻充滿力量的小店，它們用行動守護土地、串連社區，也撐起無數家庭經濟。由永豐基金會主辦的「第三屆小店永豐故事展」日前在華山文創園區登場，展期三天吸引上萬人參觀，現場分享10間用創意改變地方的店，永豐基金會表示，評選特別致力於小店、地方、社會之間搭建互助互利的連通系統，尤其著眼於小店能否「看見」帶來正向改變的機會，並提出具啟發性、可複製、可延續的營運機制，永豐基金會即會挹注資金與資源，支持店家落實計畫，深化地方影響力，透過這些真實動人的小店故事，期盼讓更多人看見台灣土地上最樸實、最有力量的希望。

「第三屆小店永豐計畫」的獲選小店遍布全台，從山林到海岸、從工藝到食農，串起台灣最在地的創生能量。南投埔里的「廣興紙寮」以傳統手工紙為核心，結合文化體驗與創新設計，讓造紙技藝在數位時代中再展新貌；花蓮玉里的「金喜檸檬」以友善耕作串聯族人返鄉，推動「檸檬全果利用」加工，讓農產價值翻倍；台東延平的「布拉谷」由青年共組合作社，共同經營農產、共享收益，一起照顧部落長幼，成為地方共好的典範。

▲▼小店永豐計畫,第三屆,永豐基金會。（圖／小店永豐計畫提供）

▲「成功海銀行」則結合料理與策展，從一桌海味出發，重新詮釋海港小鎮的永續精神。

位於台東東河的「出力釀」則復育傳統麴菌、打造共享酒廠，讓傳統釀酒文化以新樣貌重生；「成功海銀行」則結合料理與策展，從一桌海味出發，重新詮釋海港小鎮的永續精神。屏東枋寮的「三魚直賣所」以「產地直銷」的方式，讓生產者與消費者直接對話，推動國產魚品牌升級。

此外，高雄地區展現豐富的社會創新力，「啡嚐不可青年咖啡」培力逆境少年自立自信，融入職場並重拾成就感；「無尾香蕉動物學校」則以教育打造人與動物共生的城市基地；「香蕉與黑膠三合院」結合老屋料理、黑膠音樂，讓老屋成為傳遞客家文化的新據點；屏東小琉球的「小島停琉書店」在觀光熱潮中堅持慢島節奏，邀請旅人用閱讀重新認識島嶼生活。

▲▼第3屆小店永豐計畫發表會X故事展X小店市集。（圖／記者周宸亘攝）

▲三魚直賣所創辦人陳右穎推動食魚教育，帶領民眾認識國產魚從養殖到餐桌的過程。

漁村青年的永續創業夢：從海洋到餐桌的共好行動

「我們希望讓消費者重新認識國產魚，讓海洋有喘息的機會。」三魚直賣所創辦人陳右穎以「生產者與消費者最直接的溝通」為目標，從傳統漁貨批發轉型為產地直銷，推動「就地養、就地吃掉」的永續模式，減少碳足跡，也讓民眾了解國產魚的價值，他推動食魚教育，帶領民眾認識魚從養殖到餐桌的過程，盼以養殖取代過度捕撈，為海洋魚群爭取休養空間。

陳右穎說，返鄉創業不只是為了利潤，而是「想回來生活」，他在屏東枋寮找到自由與生活節奏，也讓事業更貼近自然與社會責任，為實踐共好理念，他將魚池養殖密度從一萬隻降至八千隻，減少壓力與能源使用，實踐友善經營，他感謝永豐小店計畫的專業陪伴，協助團隊更清楚自身優勢與方向，「那是一種持續前進的能量支撐。」於想返鄉創業的年輕人，陳右穎建議：「一定要先想清楚東西要賣給誰。」只有釐清市場定位，才能在地方創生的路上走得穩、走得遠。

▲▼第3屆小店永豐計畫發表會X故事展X小店市集。（圖／記者周宸亘攝）

▲位於台東的「布拉谷合作社」，入選後讓更多人看見布拉谷的努力與品質。

布拉谷合作社：從課後陪伴到地方共好，永豐基金會助其深化部落特色

位於台東的「布拉谷合作社」，是一間從陪伴孩子出發、最終照顧整個部落家庭的社區企業，創辦人溫源田回憶，他們最初只是提供課後陪讀服務，卻在過程中發現許多家長因缺乏穩定工作而陷入困境，於是決定結合在地農作成立合作社，打造穩定的產銷通路，讓族人不僅能銷售農產品，更能透過學習加工與經營技能，實現「從孩子到家庭的全方位陪伴」。

談到參與永豐基金會「小店永豐計畫」的契機，溫源田感性地說，基金會的協助「遠超過原先預期」，不僅協助改善設備與場地，更讓合作社能聘用十位年長者參與加工生產，為部落創造新的就業機會，更重要的是，入選後讓更多人看見布拉谷的努力與品質。

對於有意報名第四屆小店計畫的夥伴，布拉谷合作社創辦人溫源田強調，最重要的是以「誠懇的心」出發，溫源田表示，提案前應先盤點自身現況，清楚了解目前的經營基礎與資源，再思考「自己真正想完成的是什麼」，以及希望透過計畫傳達的故事與價值，他也提醒，計畫不僅是為了企業成長，更要回應社會需求，「要讓別人看見你的初心，也看見這個故事如何帶來共好」，溫源田笑說，一份真誠、實際又能為社區創造影響力的提案，才是最能打動人心的力量。

▲▼（業配）第3屆小店永豐計畫發表會X故事展X小店市集。（圖／記者周宸亘攝）

▲第三屆「小店永豐計畫」揭曉10家亮眼小店。

第四屆「小店永豐計畫」即日起正式開放報名，徵件至11月28日截止，邀請全台有志以創意實踐社會共好的店家踴躍參與，通過初選的20家小店將於2026年1月23日公布進入複選階段，並於2026年3月24日進行決賽，最終選出10家兼具創新精神與永續影響力的在地小店，獲得資金與資源挹注，同時宣布，將自今年11月起啟動為期一年的「永豐小店學」系列講座，預計共舉辦12場課程與交流活動，內容涵蓋大師課程、實作工作坊與店家參訪，協助小店主突破財務、行銷、稅務等經營實務挑戰，打造互相學習、共同成長的平台，鼓勵更多小店報名參加，能讓更多地方品牌在土地上扎根成長，展現小店帶動社區共好的無限可能。

更多有關第四屆小店永豐計畫徵選以及永豐小店學資訊，歡迎關注永豐基金會官網
https://www.sinopacfoundation.org.tw/index

關鍵字： 小店永豐計畫第三屆永豐基金會

