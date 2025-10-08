謝金河：AI正在重塑世界與產業版圖　股價需基本面相挺

二○二五年匆匆走過四分之三，九月行情告一段落，全球股市漲多跌少，即使挨了川普好幾記重拳，包括二五％加二五％關稅，H-1B簽證從一○○○美元提高到十萬美元，重創印度四○○萬人從事的ＩＴ外包產業，但印度股市九月仍上漲○．五七％，外資第三季從印度匯出一六八億美元，但股市仍力守在八萬點以上。

文／謝金河

台股九月大漲一五八七．四四．漲幅六．五五％，在全球算是前段班，只略輸南韓的七．四九％，及香港恆生指數的七．○九％，港股今年前三季大漲三四％，Ｑ１上漲十五．三％，Ｑ２上升四．一％，Ｑ３繼續上漲十一．六％。仔細看港股九月上漲的內涵，馬雲傳出回歸阿里巴巴坐鎮，阿里巴巴大漲五三％，百度也拉出四九％的漲幅；第三名是中芯，大漲三一％，但先前大漲的泡泡瑪特下跌十七．三％，如果以第三季來看，中芯大漲七八％，紫金礦業大漲六二．六％，阿里上漲六一．二％，但第三季美團下跌十六．六％，比亞迪跌十％，可以看出中國的內捲正帶來巨大衝擊。

被中國內捲的產業變慘業

[廣告]請繼續往下閱讀...

一直以來，我一直強調，世界正面臨兩股力量的爭持，ＡＩ帶來新一輪的產業革命，是資本市場向上提升的力量。另一邊是中國的內捲正排山倒海形成一股吞噬的力量，凡是被中國內捲席捲的產業全都淪為「慘業」。台灣的自行車廠巨大、美利達正加入這個「慘業」的循環。大家仔細檢視一下，台股創新低的個股多數都是被中國內捲捲到的產業，這些「慘業」的經營者如果要想脫出困局，必須有更大魄力作為，如果漫不經心，就會被時代巨輪摔出去。

現在回頭來看，ＡＩ帶來的正向力量，九月最受全球矚目的是黃仁勳的輝達宣布投資Intel五○億美元，還斥資一千億美元投資OpenAI，然後是OpenAI宣布下單三千億美元的訂單給Oracle，還有Google也拿到一六○○億美元的數據中心訂單，然後OpenAI再回頭買輝達的ＧＰＵ，這像是刷卡綁定消費一般，形成一個強大的ＡＩ內循環。

黃仁勳的這手神操作帶給Nvidia更強大動能，在九月最後一個交易日，輝達股價創下一八六．五八美元新高，市值跑到四．五三四兆美元，Oracle股價一度到三二八．三一億美元，市值跑到九二二二億美元。另一邊是Intel，在川普號召大家一起加持的行動下，Intel股價一度到三七．五七美元，市值跑到一三五七．九四億美元，ARM、Nvidia都來報到，現在連Apple、TSMC也被點名，Intel谷底翻起來，股價大漲近一倍。

九月二十八日美國商務部長盧特尼克放話台積電的先進晶片要有五○％在美國生產，這話讓台灣的投資人都感受到壓力，但羅馬不是一天造成的，今天台積電的強大絕非一朝一夕，如果美國人坐鎮高薪，又不願加班，美國很難建立晶片生產產業鏈，即使要達成五○％在美國生產的目標，恐怕要花很多的時間。這次黃仁勳綁定ＡＩ供應鏈，台積電一定是大贏家之一，因為Nvidia的先進晶片一定得從台積電下單，這次設備的ASML大漲到一○四○．二三美元，市值撐高到三九九八．五八億美元，也帶動荷蘭股市創新高。

ＡＩ帶來產業新革命

ＡＩ的投資從數據資料中心開始，今年有一個大題目是GB200及GB300開始克服困難出貨，伺服器的機櫃延伸到更上游的ＰＣＢ，包括銅箔基板、玻纖布，這次日東紡把玻纖布朝向更高階的DK-2，也造成台灣的台玻、富喬、建榮、德宏在ＤＫ玻纖布受惠，股價上漲一波。最近的記憶體缺貨也有同樣情形，ＨＢＭ成了搶手貨，Hynix把產能移向ＨＢＭ，也造成DDR5缺貨，再蔓延到DDR4、DDR3很傳統的記憶體，台灣的華邦電、南亞科、力積電及群聯又大漲一波。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2373期精彩當期內文轉載》