遊戲機三分天下！細數供應鏈　關稅壓力下巨頭轉型推漲勢

圖／先探投資週刊 提供

美國的關稅大刀造成成本上揚，各大遊戲主機可謂漲聲連連，如今三大遊戲巨頭的動作，讓市場不免擔憂可能壓抑買氣，讓年底傳統旺季不再旺。

文／周佳蓉

二○二五年下半年，全球消費電子市場正面臨一場由關稅驅動的價格重整。隨著美國新一波關稅陸續拍板，包含電腦、家電、３Ｃ產品在內的進口成本大幅攀升，這股壓力將在年底消費旺季前夕轉嫁至終端售價。美國向來是全球電子消費品的主力市場，遊戲主機更是感恩節與聖誕檔期的必買清單。

關稅戰釀三大主機喊漲

然而，美國總統川普對輸美商品採取的強硬關稅，導致硬體零件成本上揚，也使得業者紛紛調漲旗下遊戲主機售價，因應關稅帶來的衝擊。

日本Sony率先出手，早在四月就針對英國、歐洲、澳洲與紐西蘭銷售的ＰＳ５調漲售價；八月進一步宣布上調美國市場三款主機各五○美元，最高階的PS5 Pro機種來到七四九．九九美元。

微軟的Xbox系列動作更為頻繁，首次於五月調漲美國、歐洲、澳洲與英國售價後，九月再次宣告美國市場第二波漲價，Xbox Series S與Series X分別增至四五○美元與六五○美元，特別版Galaxy Black Series X更逼近八○○美元，新價格自十月三日起生效。累計半年內，Xbox旗艦機種在美國高達一五○美元的調升，漲勢之凶猛可謂前所未見。

累計銷量全球第三的Switch，任天堂也在八月進一步宣布調漲美國原版Switch主機與配件，從Switch Lite到Switch OLED分別調漲三○至五○美元不等。市場一度擔憂調漲消息將衝擊終端買氣，所幸Switch暌違八年後在六月新發售的Switch 2主機、各式遊戲皆排除在外，保住了新機的市場熱度。

Switch 2的預購情況印證了市場需求的強勁。早在六月正式開售前，Switch 2在美國開放預購兩小時即全數售罄，日本官網的預購人數突破二二○萬人，上市七周內全球銷量更已超過六○○萬台。任天堂財報會議上重申首年銷量目標一五○○萬台不變，但分析師普遍認為這一數字過於保守，全年上修機會極大。

微軟、任天堂出奇招突圍

不過調漲消息一波接著一波，貿易戰、關稅因素的加入使事態複雜化，已讓這些遊戲大廠的調漲不能只單純看成本轉嫁，而是一場圍繞訂閱服務與硬體的戰略轉型。自疫情結束後，整體遊戲環境成長放緩，但調研機構Newzoo預估，全球遊戲市場規模在二五年達一八九○億美元，仍將以CAGR三％的速度在二八年增至二○六五億美元。其中，遊戲主機二五年規模約為四五九億美元，為今年成長最快的平台。歸根究柢，Switch 2的發售、遊戲商的定價策略，以及軟體價格的上揚都是推升主機銷售成長的原因。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2373期精彩當期內文轉載》

圖／先探投資週刊 提供

關鍵字： 先探投資週刊

【溫馨畫面】國軍天菜暖心「帽送女童」！　網友見暖舉感動直呼：太有愛

快訊／輝達出手！北士科喬不攏　經部證實盤點全台土地24日前回覆

快訊／輝達出手！北士科喬不攏　經部證實盤點全台土地24日前回覆

輝達（NVIDIA）進駐北士科T17、T18用地爭議難解，經濟部今（8）日發出4點聲明，並證實接獲輝達公司委託，盤點包含台北市在內、符合需求之土地，並於10月24日前回覆輝達公司。經濟部將積極協助，全力爭取輝達公司在台設立海外企業總部。

2025-10-08 17:33
飾金飆每錢15170元天價　民眾拿6條粗金鏈賣銀樓換近百萬

飾金飆每錢15170元天價　民眾拿6條粗金鏈賣銀樓換近百萬

國際現貨黃金首度衝破每盎司4020美元大關，至今（8）日下午1點左右報價來到4029.39美元，國內飾金飆上每錢1萬5170元新天價，也是首度衝破「萬5」大關， 銀樓業者指出，有民眾拿出6條超粗的金鏈子換錢，抱走近百萬元。

2025-10-08 13:16
緯創、緯穎創高後拉回　靠9月營收亮眼拼反彈

緯創、緯穎創高後拉回　靠9月營收亮眼拼反彈

伺服器代工大廠緯創（3231）9月營收回升至2000億元以上達到2034.37億元，創史上第三高、同期新高，月增17.84%，年增109.94%；另同集團緯穎（6669） 9月營收863.17億元，也是史上第三高，但月減10.07%，年增150.16%。由於兩檔個股近期股價創高後皆拉回，市場續盯基本面報佳音下是否還能再拼反彈。

2025-10-08 15:22
科技股震盪！現貨黃金首破4000美元　今年來漲逾52%

科技股震盪！現貨黃金首破4000美元　今年來漲逾52%

受到大型科技股震盪影響，國際資金轉向黃金避險，導致金價持續飆高。台北時間今（8）日上午近10點左右現貨黃金報價首度衝破每盎司4000美元大關，續創新高，今年以來漲幅超52%。

2025-10-08 10:19
日圓「0.2037」探2個月最甜　10萬台幣半年多換6.5萬日圓

日圓「0.2037」探2個月最甜　10萬台幣半年多換6.5萬日圓

受到日本自民黨總裁高市早苗勝選消息影響，日圓兌美元連日走貶，今（8）日貶破152大關，刷8個月來最弱表現，台銀日圓現鈔報價上午9點29分掛出「0.2037」同為8月4日以來、逾2個月最甜，估算10萬新台幣買日圓，可較4月22日高點時多換逾6.5萬日圓。

2025-10-08 09:39
6.8萬人歡呼！越南ETF 00885刷3年半新高　估百億資金活水湧入

6.8萬人歡呼！越南ETF 00885刷3年半新高　估百億資金活水湧入

根據富時羅素（FTSE Russell）最新公告，越南預計將於明（2026）年3月進行中期審查，若改革持續落實，越南有望在同年9月正式納入FTSE新興市場指數，估計屆時百億金湧入，受此激勵，富邦越南ETF（00885）今（8）日盤中股價一度來到16.9元，創3年半新高。

2025-10-08 15:49
航空貨運燃油附加費本月16日起陸續調降　降幅約6%-9%

航空貨運燃油附加費本月16日起陸續調降　降幅約6%-9%

航空公司為反映近期國際航空燃油價格的變動，中華航空昨(7)日率先通知客戶自本月16 日零時起，航空貨運燃油附加費長程線(歐美等)自每公斤新台幣32元降為30元，短程線(亞洲區間)自11元調降為10元，降幅約為6%-9%；星宇航空與國泰航空也在今日發出調降通知。

2025-10-08 12:47
62.8萬股民揪心　00940配0.04元填、貼息走勢互見

62.8萬股民揪心　00940配0.04元填、貼息走勢互見

受益人數62.8萬的元大台灣價值高息（00940）於今（8）日進行除息，每股配發0.04元，持有一張能領息40元，與前3次配息持平，昨（7）日收盤價為9.54元，除息參考價9.5元，今日遭遇台股回檔，股價在平盤價游走，最高來到9.51元，填息約25%，盤中時而陷入貼息，投資人揪心。

2025-10-08 09:58
北市府攜12家優質企業　在新加坡科技週展現智慧驅動實力

北市府攜12家優質企業　在新加坡科技週展現智慧驅動實力

看準新加坡在人工智慧(AI)及大數據應用發展的市場潛力，台北市政府產業發展局委託外貿協會，攜手12家優質企業，在10月8日至9日舉行的2025年新加坡科技週設立「AI Driven, Future Taipei」主題館，於濱海灣金沙會展中心(MARINA BAY SANDS)隆重登場。

2025-10-08 18:56
金管會「台灣周」下周登場　「IR ＆ Engagement新趨勢」論壇10／15日打頭陣

金管會「台灣周」下周登場　「IR ＆ Engagement新趨勢」論壇10／15日打頭陣

金管會將在下周舉辦「台灣周」，券期貨周邊單位共同主辦的「IR & Engagement新趨勢」論壇正式10月15日登場，論壇聚焦於投資人關係（IR）與ESG議合的國際發展、實務應用及數位工具導入，期望透過多方觀點與互動交流，引導企業強化與投資人之間的雙向溝通，攜手打造具韌性與永續競爭力的資本市場。

2025-10-08 18:26

