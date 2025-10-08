遊戲機三分天下！細數供應鏈　關稅壓力下巨頭轉型推漲勢

美國的關稅大刀造成成本上揚，各大遊戲主機可謂漲聲連連，如今三大遊戲巨頭的動作，讓市場不免擔憂可能壓抑買氣，讓年底傳統旺季不再旺。

文／周佳蓉

二○二五年下半年，全球消費電子市場正面臨一場由關稅驅動的價格重整。隨著美國新一波關稅陸續拍板，包含電腦、家電、３Ｃ產品在內的進口成本大幅攀升，這股壓力將在年底消費旺季前夕轉嫁至終端售價。美國向來是全球電子消費品的主力市場，遊戲主機更是感恩節與聖誕檔期的必買清單。

關稅戰釀三大主機喊漲

然而，美國總統川普對輸美商品採取的強硬關稅，導致硬體零件成本上揚，也使得業者紛紛調漲旗下遊戲主機售價，因應關稅帶來的衝擊。

日本Sony率先出手，早在四月就針對英國、歐洲、澳洲與紐西蘭銷售的ＰＳ５調漲售價；八月進一步宣布上調美國市場三款主機各五○美元，最高階的PS5 Pro機種來到七四九．九九美元。

微軟的Xbox系列動作更為頻繁，首次於五月調漲美國、歐洲、澳洲與英國售價後，九月再次宣告美國市場第二波漲價，Xbox Series S與Series X分別增至四五○美元與六五○美元，特別版Galaxy Black Series X更逼近八○○美元，新價格自十月三日起生效。累計半年內，Xbox旗艦機種在美國高達一五○美元的調升，漲勢之凶猛可謂前所未見。

累計銷量全球第三的Switch，任天堂也在八月進一步宣布調漲美國原版Switch主機與配件，從Switch Lite到Switch OLED分別調漲三○至五○美元不等。市場一度擔憂調漲消息將衝擊終端買氣，所幸Switch暌違八年後在六月新發售的Switch 2主機、各式遊戲皆排除在外，保住了新機的市場熱度。

Switch 2的預購情況印證了市場需求的強勁。早在六月正式開售前，Switch 2在美國開放預購兩小時即全數售罄，日本官網的預購人數突破二二○萬人，上市七周內全球銷量更已超過六○○萬台。任天堂財報會議上重申首年銷量目標一五○○萬台不變，但分析師普遍認為這一數字過於保守，全年上修機會極大。

微軟、任天堂出奇招突圍

不過調漲消息一波接著一波，貿易戰、關稅因素的加入使事態複雜化，已讓這些遊戲大廠的調漲不能只單純看成本轉嫁，而是一場圍繞訂閱服務與硬體的戰略轉型。自疫情結束後，整體遊戲環境成長放緩，但調研機構Newzoo預估，全球遊戲市場規模在二五年達一八九○億美元，仍將以CAGR三％的速度在二八年增至二○六五億美元。其中，遊戲主機二五年規模約為四五九億美元，為今年成長最快的平台。歸根究柢，Switch 2的發售、遊戲商的定價策略，以及軟體價格的上揚都是推升主機銷售成長的原因。（全文未完）

