6.8萬人歡呼！越南ETF 00885刷3年半新高　估百億資金活水湧入

記者陳瑩欣／台北報導

根據富時羅素（FTSE Russell）最新公告，越南預計將於明（2026）年3月進行中期審查，若改革持續落實，越南有望在同年9月正式納入FTSE新興市場指數，估計屆時百億金湧入，受此激勵，富邦越南ETF（00885）今（8）日盤中股價一度來到16.9元，創3年半新高。

00885在2021年4月掛牌上市，追蹤富時越南30指數，目前受益人數6.83萬人，資金規模148億元。受到越南股市明年有望晉升新興市場消息面影響，下半年股價一路走高，僅3個多月股價已上漲36%；今日則以上漲0.03元或0.18%、16.62元收盤。

富邦投信指出，越南自2018年9月起被列入富時觀察名單，近年政府積極推動市場制度改革，包括放寬外資投資限制、簡化股權結算流程及強化資訊透明度。財政部長阮文勝（Nguyen Van Thang）於9月表示，對升級充滿信心，並強調越南已完成多數技術性條件。雖升級時程較原訂2025年目標略有延後，但仍是邁向新興市場的重要里程碑。

富邦越南ETF（00885）經理人陳仲愷指出，隨著KRX交易系統與STP支付平台正式上線，越南已達成富時指數多項升級標準。富時羅素已於10月8日宣布，將越南股市升格為「次級新興市場」，升級結果將於2026年3月中期審查後確認，並於同年9月21日起正式生效。



陳仲愷分析，越南受惠於外資製造業轉移、年輕勞動人口紅利及出口競爭力提升，再加上市場制度改革持續推進，已成為東協區域最具潛力的新興市場之一。此次FTSE升格象徵國際資本市場的正式認可，預期將吸引更多長期資金流入，帶動越南股市結構性成長。