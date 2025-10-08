ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

6.8萬人歡呼！越南ETF 00885刷3年半新高　估百億資金活水湧入

▲▼越南今年8月中旬開放電子簽證振興旅遊。（圖／CFP）

▲越南股市確定明年升格新興市場、 示意圖。（圖／CFP）

記者陳瑩欣／台北報導

根據富時羅素（FTSE Russell）最新公告，越南預計將於明（2026）年3月進行中期審查，若改革持續落實，越南有望在同年9月正式納入FTSE新興市場指數，估計屆時百億金湧入，受此激勵，富邦越南ETF（00885）今（8）日盤中股價一度來到16.9元，創3年半新高。

00885在2021年4月掛牌上市，追蹤富時越南30指數，目前受益人數6.83萬人，資金規模148億元。受到越南股市明年有望晉升新興市場消息面影響，下半年股價一路走高，僅3個多月股價已上漲36%；今日則以上漲0.03元或0.18%、16.62元收盤。

富邦投信指出，越南自2018年9月起被列入富時觀察名單，近年政府積極推動市場制度改革，包括放寬外資投資限制、簡化股權結算流程及強化資訊透明度。財政部長阮文勝（Nguyen Van Thang）於9月表示，對升級充滿信心，並強調越南已完成多數技術性條件。雖升級時程較原訂2025年目標略有延後，但仍是邁向新興市場的重要里程碑。

富邦越南ETF（00885）經理人陳仲愷指出，隨著KRX交易系統與STP支付平台正式上線，越南已達成富時指數多項升級標準。富時羅素已於10月8日宣布，將越南股市升格為「次級新興市場」，升級結果將於2026年3月中期審查後確認，並於同年9月21日起正式生效。

陳仲愷分析，越南受惠於外資製造業轉移、年輕勞動人口紅利及出口競爭力提升，再加上市場制度改革持續推進，已成為東協區域最具潛力的新興市場之一。此次FTSE升格象徵國際資本市場的正式認可，預期將吸引更多長期資金流入，帶動越南股市結構性成長。

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

快訊／輝達出手！北士科喬不攏　經部證實盤點全台土地24日前回覆

快訊／輝達出手！北士科喬不攏　經部證實盤點全台土地24日前回覆

輝達（NVIDIA）進駐北士科T17、T18用地爭議難解，經濟部今（8）日發出4點聲明，並證實接獲輝達公司委託，盤點包含台北市在內、符合需求之土地，並於10月24日前回覆輝達公司。經濟部將積極協助，全力爭取輝達公司在台設立海外企業總部。

2025-10-08 17:33
飾金飆每錢15170元天價　民眾拿6條粗金鏈賣銀樓換近百萬

飾金飆每錢15170元天價　民眾拿6條粗金鏈賣銀樓換近百萬

國際現貨黃金首度衝破每盎司4020美元大關，至今（8）日下午1點左右報價來到4029.39美元，國內飾金飆上每錢1萬5170元新天價，也是首度衝破「萬5」大關， 銀樓業者指出，有民眾拿出6條超粗的金鏈子換錢，抱走近百萬元。

2025-10-08 13:16
緯創、緯穎創高後拉回　靠9月營收亮眼拼反彈

緯創、緯穎創高後拉回　靠9月營收亮眼拼反彈

伺服器代工大廠緯創（3231）9月營收回升至2000億元以上達到2034.37億元，創史上第三高、同期新高，月增17.84%，年增109.94%；另同集團緯穎（6669） 9月營收863.17億元，也是史上第三高，但月減10.07%，年增150.16%。由於兩檔個股近期股價創高後皆拉回，市場續盯基本面報佳音下是否還能再拼反彈。

2025-10-08 15:22
科技股震盪！現貨黃金首破4000美元　今年來漲逾52%

科技股震盪！現貨黃金首破4000美元　今年來漲逾52%

受到大型科技股震盪影響，國際資金轉向黃金避險，導致金價持續飆高。台北時間今（8）日上午近10點左右現貨黃金報價首度衝破每盎司4000美元大關，續創新高，今年以來漲幅超52%。

2025-10-08 10:19
日圓「0.2037」探2個月最甜　10萬台幣半年多換6.5萬日圓

日圓「0.2037」探2個月最甜　10萬台幣半年多換6.5萬日圓

受到日本自民黨總裁高市早苗勝選消息影響，日圓兌美元連日走貶，今（8）日貶破152大關，刷8個月來最弱表現，台銀日圓現鈔報價上午9點29分掛出「0.2037」同為8月4日以來、逾2個月最甜，估算10萬新台幣買日圓，可較4月22日高點時多換逾6.5萬日圓。

2025-10-08 09:39
航空貨運燃油附加費本月16日起陸續調降　降幅約6%-9%

航空貨運燃油附加費本月16日起陸續調降　降幅約6%-9%

航空公司為反映近期國際航空燃油價格的變動，中華航空昨(7)日率先通知客戶自本月16 日零時起，航空貨運燃油附加費長程線(歐美等)自每公斤新台幣32元降為30元，短程線(亞洲區間)自11元調降為10元，降幅約為6%-9%；星宇航空與國泰航空也在今日發出調降通知。

2025-10-08 12:47
62.8萬股民揪心　00940配0.04元填、貼息走勢互見

62.8萬股民揪心　00940配0.04元填、貼息走勢互見

受益人數62.8萬的元大台灣價值高息（00940）於今（8）日進行除息，每股配發0.04元，持有一張能領息40元，與前3次配息持平，昨（7）日收盤價為9.54元，除息參考價9.5元，今日遭遇台股回檔，股價在平盤價游走，最高來到9.51元，填息約25%，盤中時而陷入貼息，投資人揪心。

2025-10-08 09:58
北市府攜12家優質企業　在新加坡科技週展現智慧驅動實力

北市府攜12家優質企業　在新加坡科技週展現智慧驅動實力

看準新加坡在人工智慧(AI)及大數據應用發展的市場潛力，台北市政府產業發展局委託外貿協會，攜手12家優質企業，在10月8日至9日舉行的2025年新加坡科技週設立「AI Driven, Future Taipei」主題館，於濱海灣金沙會展中心(MARINA BAY SANDS)隆重登場。

2025-10-08 18:56
金管會「台灣周」下周登場　「IR ＆ Engagement新趨勢」論壇10／15日打頭陣

金管會「台灣周」下周登場　「IR ＆ Engagement新趨勢」論壇10／15日打頭陣

金管會將在下周舉辦「台灣周」，券期貨周邊單位共同主辦的「IR & Engagement新趨勢」論壇正式10月15日登場，論壇聚焦於投資人關係（IR）與ESG議合的國際發展、實務應用及數位工具導入，期望透過多方觀點與互動交流，引導企業強化與投資人之間的雙向溝通，攜手打造具韌性與永續競爭力的資本市場。

2025-10-08 18:26

這間超商一次開出2個發票大獎　買菸爽中1200萬

快訊／輝達出手！北士科喬不攏　經部證實盤點全台土地24日前回覆

日圓「0.2037」探2個月最甜　10萬台幣半年多換6.5萬日圓

飾金飆每錢15170元天價　民眾拿6條粗金鏈賣銀樓換近百萬

大樂透連6槓下期2.4億　百萬紅包開7組

台積電仙人又來指路啦！　盤後鉅額飆1540元新高

科技股震盪！現貨黃金首破4000美元　今年來漲逾52%

貨櫃船訂造狂潮是迎來繁榮還是過剩　謝志堅看船東60年經驗可應對

美股三大指數開高　礦產勘探暴漲248%

台積電「1張140萬」為何不分割？原因曝光

自然人憑證開戶大復活！　金管會：16家銀行已受理

旺宏股價收漲逾7%　9月營收「月年雙增」刷29個月新高

台積電跌30元至1405　台股跌近290點失守2萬7

前夏普會長向鴻海追討6億！　郭台銘私人帳房將作證

1年被動收入50萬OL想躺平！網見1關鍵：可以退休了

47歲男存1600萬爽退休　因1通電話被迫重返職場

PCB多頭再起！　台玻董娘「一股未賣」與富喬雙雙暴量漲停

夏普前會長戴正吳追討6億　鴻海回應了

