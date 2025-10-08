TISA首季逾4萬人開戶　打造理財新風潮

▲集保結算所推動設立「臺灣個人投資儲蓄帳戶」(TISA帳戶)，鼓勵國人及早建立中長期穩健投資的觀念，養成紀律理財的習慣。

圖、文／集保結算所提供

在金管會指導下，集保結算所推動設立「臺灣個人投資儲蓄帳戶」(TISA帳戶)，鼓勵國人及早建立中長期穩健投資的觀念，養成紀律理財的習慣，今年6月底TISA上線迄今，短短三個多月，已有超過4萬人參與，成功打造全民理財新風潮。

呼應亞洲資產管理中心「留財、引資」政策目標，TISA 帳戶機制第一階段以「基金先行」，投資人只要透過基金銷售機構完成TISA專戶開設，就可以定期定額的方式申購低經理費、零手續費、專家嚴選的優質TISA基金，輕鬆踏出理財的第一步，也讓專業投資真正走入一般民眾生活，透過定期定額機制，創造長期財富累積效果。

集保結算所總經理陳德鄉表示，TISA帳戶制度正是公私協力的典範之一，在政策指導與基金業者的全力配合下，目前已有18家投信公司發行30檔TISA級別基金，銷售機構近期更新增第一銀行、元大銀行、中國信託銀行及群益金鼎證券等機構開辦TISA業務，其中銀行更推出「免信託管理費」等優惠，吸引投資人開戶，加計原於7月就開辦TISA業務的基富通證券、鉅亨投顧、中租投顧與好好證券，目前已有8家業者參與，預計年底前將有更多銀行及證券商加入TISA的行列，讓投資管道越來越多元。

TISA制度具備三大特色：「專家嚴選、專戶管理、超低門檻」，為了方便投資人掌握資產，集保結算所建置「TISA帳戶查詢平台」，亦可透過「集保 e 手掌握」App免費跨機構查詢基金餘額與交易明細，一站式管理更直覺。集保結算所將持續推廣，建立國人養成長期紀律投資的觀念，穩健累積全民財富，邁向全民理財新時代。

※TISA問題可洽：(02)2719-5805#752，詳情請至「TISA帳戶查詢平台」網頁查詢：https://tisa.tdcc.com.tw