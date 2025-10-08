北市府攜12家優質企業　在新加坡科技週展現智慧驅動實力

▲參展企業於貴賓導覽中介紹產品。(圖／貿協提供)

記者張佩芬／台北報導



看準新加坡在人工智慧(AI)及大數據應用發展的市場潛力，台北市政府產業發展局委託外貿協會，攜手12家優質企業，在10月8日至9日舉行的2025年新加坡科技週設立「AI Driven, Future Taipei」主題館，於濱海灣金沙會展中心(MARINA BAY SANDS)隆重登場。

該館聚焦「人工智慧」與「大數據」兩大核心，展現台北市產業的創新實力，成為展會焦點之一。參展企業將展示先進創新技術，體現臺北致力於成為全球人工智慧樞紐的雄心。

台北主題館精選多項智慧應用及解決方案，包括精誠資訊的智慧跡證保存管理系統，有效提升企業資料管理效率；廣積科技的AI邊緣運算電腦系統，協助企業加速數位轉型及智慧升級；圖策科技的語音觸控智慧互動解決方案，提供多國語系導覽，革新觀光、交通等公共服務體驗。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲參展企業於產品發表會介紹AI技術應用。 (圖／貿協提供)

本次參展企業產品多元豐富，如叡揚資訊的企業營運智慧解決方案、宇萌數位科技的全方位 XR虛實解決方案、洋銘科技的聲像追蹤會議系統、八維智能的AI 對話機器人建構平台、坤侑科技的AI輔助科技偵查與情資整合系統、康寧國際的AI互動透明顯示螢幕、環球睿視的同步口譯多模態代理人、滿拓科技的智能資料生成與模型特化平台及快點軟體服務的車聯網資料分析及整合雲端平台。

台北市政府產業發展局科技產業服務中心(DOED)強調，台北市不僅擁有領先技術及豐富科技資源，更以明確的AI政策與倫理標準作為指引，推動人工智慧負責任的應用，持續提升市民生活品質。透過新加坡科技週的國際舞台，台北市展示其完整AI生態系統，協助優質企業拓銷海外，並期待與國際夥伴深化交流合作。

展望未來，台北市將持續以創新為驅動力，結合科技與人文精神，攜手國際夥伴共創智慧城市新藍圖，實現更智慧、更永續的城市願景。