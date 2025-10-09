日圓再貶！再探153續刷8個月新低　高市早苗當選來挫逾3%

▲日圓示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／綜合報導

日圓兌美元匯價今（9）日在亞洲午盤進一步走跌至153價位，續創8月個新低，根據《日經新聞》報導，由於新任執政黨領導人高市早苗對擴張性支出和寬鬆貨幣政策的支持促使投資者拋售日圓，日圓走弱，她當選以來日圓已貶逾3%，市場預期不排除短期內跌向155的可能性。

日圓兌美元亞洲盤今午盤前在152.3至152.7間游走，午盤過後進一步走弱跌破153，最低至153.13價位，再創今（2025）年2月以來、8個月低點。

▲高市早苗當選自民黨第29任總裁。（圖／路透）

《日經新聞》報導，高市早苗預料將在本月稍後的臨時國會會期中成為日本首位女性首相。她可能採取的積極財政支出與減稅計畫，已使股市與債市震盪不安。執政黨組閣人選及關鍵內閣職位的不確定性，更加劇了市場波動。

瑞銀全球財富管理部門指出，短期內「不排除貶至155」的可能性。在市場等待政策方向明朗之前，「投機性淨多單持續被平倉的情況可能延續」，尤其資產管理機構仍持有大量日圓多頭部位。

在2024年自民黨總裁選戰期間曾表示，央行升息是「愚蠢的」，並於週六再次強調政府應「對貨幣政策負責」。

根據東短研究與東短ICAP的數據，截至今日上午，市場認為10月升息的機率僅為27%，大幅低於月初的62%。

美銀與三菱UFJ銀行策略師也預期，日圓可能貶至155區間。美銀證券日本外匯與利率策略主管山田修介本周將年底預測由153下調至155，理由是美國聯準會（Fed）降息的急迫性降低。

三井住友銀行外匯策略主管鈴木博文亦預測，日圓短期內可能測試155區間。他指出，「若美元兌日圓突破155，市場干預的臆測將升溫，或可暫時抑制單邊貶值趨勢。」

《彭博社》報導，日圓近來在避險工具中的表現越來越不穩定。美元兌日圓走勢有時與標普500指數呈負相關，而與波動率指數（VIX）的相關性卻轉為正值。

隨著日本金融環境與政治局勢的不確定性升高，投資人開始轉向其他避險選項，如瑞士法郎、黃金、白銀與比特幣，日圓的防禦性資產角色正遭受挑戰。