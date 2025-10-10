專家曝「台積電」下車訊號！　2招不賣飛

▲台積電頻頻發威創天價，超馬芭樂教戰精準下車，他說，口袋真正摸到錢才是賺錢。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

護國神山台積電漲勢凶猛，鄉民樂得「睏霸數錢」，但也有人忐忑不安，面對屢創新高的台積電，如何判斷高點？會不會賣飛了？投資達人超馬芭樂王仲麟指出，台積電股價1,300元～1,400元是合理滿足點，可先落袋為安，並教戰2招判斷下車訊號，「逢低買進、波段操作，口袋真正摸到錢才是安全下莊。」

「我喜歡真正摸到錢的感覺啊！」超馬芭樂說，護國神山不可能天天漲，高檔盤整之際，把看得到的獲利先入袋，才不會淪為紙上富貴。

以台積電的技術指標還原月K來看，「它已來到非常高的位置，目前的1,400元差不多就是高點了，以後當然會更高，但跑到補給站總是要休息一下，靜待修正，才有好買點。」他傳授2招下車操作心法。

1、緊盯還原月K，跌破低點要下車

「台積電股價創高的過程中，其實從7、8月份就出現價量背離的警訊了，但是仍能飆出新天價，就是因為世界第一的地位無人能撼動，激勵買盤持續敲進，因此那根K棒低點，不易跌破。」超馬芭樂以還原月K來看，目前10月的新高價1,455元，最低點是1,325元，若每日收盤價未跌破低點，表示還沒出大事，那就還能續抱。

他提醒，從技術指標看，台積電目前股價差不多是高點了，「以後當然會更高，喊到2,000元、3,000元的都有，但股價不可能天天漲，還是要謹慎。」

2、還原月K+還原週K，資金分批撤出

也可用週線角度去思考，超馬芭樂教戰，「目前台積電的還原週K進入高檔，還未出現死亡交叉，所以我們稱它是驚驚漲，可以續抱，當見到週KD出現死亡交叉時，建議資金先撤一半，當還原月K線的低點被跌破，再把剩下的資金出脫，靜待下次合理的進場時機。」

超馬芭樂強調，先撤離不是不好，看得到的獲利要變成真實的鈔票，那才是真的摸到錢，「而不是下跌時，苦苦等待回升，帳上報酬看得到摸不到，淪為紙上富貴。」



