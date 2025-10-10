三星記憶體獲輝達採用！估今日收盤刷新高　今年股價飆漲逾7成

▲南韓三星電子。（圖／記者高兆麟攝）

記者陳瑩欣／綜合報導

韓國股市在長達一周假期後今（10）日恢復交易，三星電子公司股價一度上漲逾6%，估計將創下收盤史上新高，這主要歸功於投資者對其人工智慧（AI）晶片潛力的熱情以及對其傳統的記憶體儲存業務的信心重燃。

三星電子今日以94000韓元開盤，早盤最高一度來到94300韓元，上漲近6%，《彭博》報導，這家韓國最大公司的股價今年已上漲76%，市值達3900億美元。

《彭博》稱，市場相信三星能夠在向輝達（NVIDIA）和其他公司供應用於AI應用的HBM（高頻寬記憶體）趕上規模較小的競爭對手SK海力士；另輝達與OpenAI達成的一項重大供應協議，對這兩家韓國公司來說，也帶來了另一個利好。

市場傳在AI應用HBM產品上，NVIDIA 和三星正處於供應量、價格和時間表談判的最後階段。同時，由於供應短缺提振價格前景，三星主導的傳統 DRAM 和 NAND 晶片市場預計將迎來「超級周期」。

摩根士丹利分析師在韓股休市期間將三星目標價上調 14% 至 11萬1000 韓元，指出第4季度記憶體價格將大幅上漲，且強勁的需求周期預計將持續到 2026 年，為「今後大幅上漲」奠定了基礎。

三星電子股價在 9 月收盤時創下了 2020 年以來的最佳月度表現。與 2021 年疫情期間本土散戶投資者狂熱推動的高峰不同，此次是外國投資者將該股推向了最新的里程碑。

三星電子和SK海力士的大幅上漲（後者在2025年上漲了145%），幫助韓國成為今年表現最好的股市之一。基準韓國綜合股價指數（Kospi）今年迄今已上漲50%。

