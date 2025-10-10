十一長假後SCFI回升4.12%　航司美西線運價月中企圖拉逾2千美元

▲貨櫃船公司希望將美西線每大箱運價拉到兩千美元以上。（圖／取自洛杉磯港官網）

中國十一長假過後，今(10)日下午三點上海交易所公布的貨櫃運價指數(SCFI)上漲45.90點，漲幅4.1%，指數來到1160.42點。貨櫃船公司透過大幅減班，規劃本月中調升美國與歐洲線運價，美西線企圖自目前的每大箱(40呎櫃)1200-1500美元拉升到2000-2300美元，實際發展有待觀察。

攬貨公司指出，月中的漲價在航班縮減情況下有機會實現，但實際能漲多少，是幾日行情，要下周才會逐漸明朗化，船公司是希望美西線至少能回到2000美元以上，歐洲線因為本月開始新年度的長約談判，運價更是需要拉升，但想實現高漲幅難度很高。

今日SCFI上海到歐洲線每箱(20呎櫃)運價1068美元，上漲97美元，漲幅9.99%；地中海線每箱1558元，上漲73美元，漲幅4.92%，美西每大箱1468美元，上漲8美元，漲幅0.55%，美東每大箱2452美元，上漲67美元，漲幅2.81%。

波斯灣線每箱運價975美元，上漲132美元，漲幅15.66%，南美線(桑托斯)每箱運價2446美元，上漲313美元，漲幅14.67%；東南亞線(新加坡)每箱運價411美元，下跌7美元，跌幅1.69%。